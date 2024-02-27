Снег и наледь обрушились на двоих жителей Уфы

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
26 февраля два жителя Уфы пострадали из-за схода снега и наледи с крыши. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.
Первый инцидент случился в центре Уфы — 48-летняя женщина шла мимо дома бульвар Ибрагимова, 21, когда на неё высыпался снег с козырька балкона. Ей пришлось показать медицинскую помощь. Другой случай произошёл в Черниковке — на шестилетнего мальчика сошла наледь с пятиэтажной «брежневки» по адресу Борисоглебская, 8 — после оказания медпомощи, его отпустили домой.
Происшествия вызвали реакцию правоохранительных органов. Прокуратуры Советского и Орджоникидзевского районов проверят действия управляющих организаций и других служб, которые отвечают за очистку крыши от снега и наледи.