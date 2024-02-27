Снег и наледь обрушились на двоих жителей Уфы

Первый инцидент случился в центре Уфы — 48-летняя женщина шла мимо дома бульвар Ибрагимова, 21, когда на неё высыпался снег с козырька балкона. Ей пришлось показать медицинскую помощь. Другой случай произошёл в Черниковке — на шестилетнего мальчика сошла наледь с пятиэтажной «брежневки» по адресу Борисоглебская, 8 — после оказания медпомощи, его отпустили домой.