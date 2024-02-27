mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

В Уфе выявлены два случая падения снега и наледи на граждан

Снег и наледь обрушились на двоих жителей Уфы

27 февраля 2024, 06:11
Фото: 1MI

В Уфе выявлены два случая падения снега и наледи на граждан

Эпизодами заинтересовались правоохранители. Прокуратура проверит действия управляющих организаций и иных служб.

26 февраля два жителя Уфы пострадали из-за схода снега и наледи с крыши. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Первый инцидент случился в центре Уфы — 48-летняя женщина шла мимо дома бульвар Ибрагимова, 21, когда на неё высыпался снег с козырька балкона. Ей пришлось показать медицинскую помощь. Другой случай произошёл в Черниковке — на шестилетнего мальчика сошла наледь с пятиэтажной «брежневки» по адресу Борисоглебская, 8 — после оказания медпомощи, его отпустили домой.

Происшествия вызвали реакцию правоохранительных органов. Прокуратуры Советского и Орджоникидзевского районов проверят действия управляющих организаций и других служб, которые отвечают за очистку крыши от снега и наледи.

В Башкирии наледь рухнула с крыши на пенсионерку, сидевшую на скамейке
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
Подпишитесь
«Может привести к анемии»: в Салавате содержание вредного вещества превышено в 3 раза
Сегодня, 03:00
Самолёт из Уфы не смог долететь до Омска
Сегодня, 03:42
Видео. «Чудовищная ситуация»: молодчики в Уфе разбили машину, мирно стоявшую на парковке
Сегодня, 05:09
В Башкирии появится химзавод за 54 млрд рублей
Вчера, 17:10
В Уфе откроют парильни за 600 млн рублей
Вчера, 16:55
В Башкирии рэпер и его мать погибли от угарного газа
Вчера, 16:41