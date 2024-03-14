В Башкирии ожидается потепление

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Сегодня, 14 марта, в регионе ожидаются небольшие снегопады. Ветер — юго-западный умеренный. Днем термометр покажет 0, -5°.
15 марта днем без осадков, ночью небольшой снег. Ветер порывистый, юго-западный. Ночью похолодает до -3, -8°, в некоторых районах температура опустится до 10, -15°, днем потеплеет до -2, +3°.
16 марта по-прежнему без осадков. Ночью -3, -8°, местами -10, -15°, днем также -2, +3°. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый.