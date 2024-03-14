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Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

В Башкирии потеплеет до +3°

В Башкирии ожидается потепление

14 марта 2024, 04:16
Фото: FreePik

В Башкирии потеплеет до +3°

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни.

Сегодня, 14 марта, в регионе ожидаются небольшие снегопады. Ветер — юго-западный умеренный. Днем термометр покажет 0, -5°.

15 марта днем без осадков, ночью небольшой снег. Ветер порывистый, юго-западный. Ночью похолодает до -3, -8°, в некоторых районах температура опустится до 10, -15°, днем потеплеет до -2, +3°.

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16 марта по-прежнему без осадков. Ночью -3, -8°, местами -10, -15°, днем также -2, +3°. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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