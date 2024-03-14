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Published Сегодня, 11:52

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Updated Сегодня, 11:55

Уголовное дело пиращицы главы Башкирии Прочаковской суд рассмотрит 19 марта

Заседание по уголовному делу пиарщицы Хабирова назначено на 19 марта

14 марта 2024, 11:52
Фото: 1MI

Уголовное дело пиращицы главы Башкирии Прочаковской суд рассмотрит 19 марта

Чиновницу из команды главы республики обвиняют в мошенничестве.

Заседание по уголовному делу руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской назначено на 19 марта, сообщает Ъ-Уфа.

Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.

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Елену Прочаковскую задержали в Красногорске в январе 2024 года.

Как считает следствие, в июне 2017 года Прочаковская трудоустроила в местное отделение МФЦ свою знакомую. Трудоустройство было фиктивным — женщина получала зарплату, но не работала на должности главного специалиста. Карта, куда поступала зарплата, при этом находилась у самой Прочаковской. Соучастница мошеннической схемы была осуждена в 2023 году.

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#Общество#Мошенничество#Суд#Новости Башкирии#Хабиров#Азамат Нухов#Судебное заседание
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