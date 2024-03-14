Заседание по уголовному делу пиарщицы Хабирова назначено на 19 марта

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Заседание по уголовному делу руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской назначено на 19 марта, сообщает Ъ-Уфа.
Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.
Елену Прочаковскую задержали в Красногорске в январе 2024 года.
Как считает следствие, в июне 2017 года Прочаковская трудоустроила в местное отделение МФЦ свою знакомую. Трудоустройство было фиктивным — женщина получала зарплату, но не работала на должности главного специалиста. Карта, куда поступала зарплата, при этом находилась у самой Прочаковской. Соучастница мошеннической схемы была осуждена в 2023 году.