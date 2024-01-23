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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Чиновница из Башкирии останется под арестом до 2 февраля

«До 2 февраля в СИЗО»: пиарщица Хабирова Елена Прочаковская не смола обжаловать арест

23 января 2024, 11:45
Фото: https://vk.com

Чиновница из Башкирии останется под арестом до 2 февраля

Чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.

Елена Прочаковская, руководитель управления главы Башкирии по социальным коммуникациям, была заключена под стражу до 2 февраля по решению Красногорского городского суда. Московский областной суд подтвердил это решение Красногорского суда об аресте чиновницы, оставив его без изменения. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Mkset сообщал, что Елена Прочаковская была задержана в Красногорске 16 января. Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.

По мнению следствия, в июне 2017 года Прочаковская, занимавшая на тот момент должность старшего инспектора отдела взаимодействия со СМИ администрации города Красногорск, трудоустроила в местное отделение МФЦ свою знакомую. Трудоустройство было фиктивным — женщина получала зарплату, но не работала на должности главного специалиста, которую ей предложили. При этом зарплатная карта находилась у самой Прочаковской. Соучастница этой схемы в августе 2023 года осуждена. Сумма ущерба не оглашается.

Пиарщица Хабирова Елена Прочаковская арестована до 2 февраля
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#Общество#Происшествия#Мошенничество#Суд#Новости Башкирии#Виалина Ахсанова
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