«До 2 февраля в СИЗО»: пиарщица Хабирова Елена Прочаковская не смола обжаловать арест

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Елена Прочаковская, руководитель управления главы Башкирии по социальным коммуникациям, была заключена под стражу до 2 февраля по решению Красногорского городского суда. Московский областной суд подтвердил это решение Красногорского суда об аресте чиновницы, оставив его без изменения. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее Mkset сообщал, что Елена Прочаковская была задержана в Красногорске 16 января. Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.
По мнению следствия, в июне 2017 года Прочаковская, занимавшая на тот момент должность старшего инспектора отдела взаимодействия со СМИ администрации города Красногорск, трудоустроила в местное отделение МФЦ свою знакомую. Трудоустройство было фиктивным — женщина получала зарплату, но не работала на должности главного специалиста, которую ей предложили. При этом зарплатная карта находилась у самой Прочаковской. Соучастница этой схемы в августе 2023 года осуждена. Сумма ущерба не оглашается.