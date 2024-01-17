Чиновница из команды Радия Хабирова обвиняется в служебном подлоге

Елена Анатольевна Прочаковская является членом президиума регионального совета «Единой России». Ранее она работала в органах местного самоуправления, была депутатом в муниципалитетах, занимала ответственные должности в различных СМИ. В 2017 году она возглавила исполком местного отделения «Единой России» в Красногорске, в том же году заняла место в администрации города, которую тогда возглавлял Радий Хабиров. В 2018 году, когда Хабиров переехал работать в Башкирию, она стала замгендиректора «Башинформа». С 2019 года Прочаковская возглавила пиар-отдел Управления Главы Хабирова.



Сейчас в отношении работницы аппарата главы Башкирии решается вопрос об избрании меры пресечения. По ходатайству следствия судом в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.