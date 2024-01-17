Чиновница из команды Радия Хабирова обвиняется в служебном подлоге

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Следователи предъявили обвинение Елене Прочаковской, руководящей управлением главы Башкирии по социальным коммуникациям. Об это сообщает Главное следственное управление СК России (ГСУ СКР) по Московской области. Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.
Информация о возможно задержании Елены Прочаковской появилась сегодня, её опубликовало издание «Красногорская правда».
Следователи считают, что в июне 2017 года Прочаковская, занимая должность старшего инспектора отдела взаимодействия со СМИ администрации города Красногорск (Московская область), трудоустроила в местный Многофункциональный центр (МФЦ) знакомую. Однако трудоустройство это было фиктивным — женщина получала зарплату, но не работала на должности главного специалиста, которую ей предложили. При этом зарплатная карта находилась у самой Прочаковской. Соучастница этой схемы в августе 2023 года осуждена. Сумма ущерба не оглашается.
Елена Анатольевна Прочаковская является членом президиума регионального совета «Единой России». Ранее она работала в органах местного самоуправления, была депутатом в муниципалитетах, занимала ответственные должности в различных СМИ. В 2017 году она возглавила исполком местного отделения «Единой России» в Красногорске, в том же году заняла место в администрации города, которую тогда возглавлял Радий Хабиров. В 2018 году, когда Хабиров переехал работать в Башкирию, она стала замгендиректора «Башинформа». С 2019 года Прочаковская возглавила пиар-отдел Управления Главы Хабирова.
Сейчас в отношении работницы аппарата главы Башкирии решается вопрос об избрании меры пресечения. По ходатайству следствия судом в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.
Это не первый коррупционный скандал с участием работников аппарата Радия Хабирова. Месяц назад за решёткой оказался советник Хабирова по науке. А у возглавлявшей Госкомитет по делам молодёжи Яны Гайдук прошли обыски, после которых она объявила об отставке.