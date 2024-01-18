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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Обвиненная в служебном подлоге чиновница из Башкирии арестована до 2 февраля

Пиарщица Хабирова Елена Прочаковская арестована до 2 февраля

18 января 2024, 09:56
Фото: Пресс-служба главы РБ

Обвиненная в служебном подлоге чиновница из Башкирии арестована до 2 февраля

Руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую задержали ранее в Красногорске.

Как сообщает сообщили «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу суда, Красногорский городской суд по ходатайству следователя арестовал руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую до 2 февраля.

По информации издания, Елена Прочаковская будет находиться в СИЗО города Можайск.

Напомним, Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.

Пиарщицу главы Башкирии Елену Прочаковскую задержали по подозрению в мошенничестве
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По мнению следствия, в июне 2017 года Прочаковская, занимавшая на тот момент должность старшего инспектора отдела взаимодействия со СМИ администрации города Красногорск, трудоустроила в местное отделение МФЦ свою знакомую. Трудоустройство было фиктивным — женщина получала зарплату, но не работала на должности главного специалиста, которую ей предложили. При этом зарплатная карта находилась у самой Прочаковской. Соучастница этой схемы в августе 2023 года осуждена. Сумма ущерба не оглашается.

#Общество#Мошенничество#Следственный комитет#Новости Башкирии#Хабиров#Задержание#Азамат Нухов#СИЗО
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