Пиарщица Хабирова Елена Прочаковская арестована до 2 февраля

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Как сообщает сообщили «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу суда, Красногорский городской суд по ходатайству следователя арестовал руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую до 2 февраля.
По информации издания, Елена Прочаковская будет находиться в СИЗО города Можайск.
Напомним, Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.
По мнению следствия, в июне 2017 года Прочаковская, занимавшая на тот момент должность старшего инспектора отдела взаимодействия со СМИ администрации города Красногорск, трудоустроила в местное отделение МФЦ свою знакомую. Трудоустройство было фиктивным — женщина получала зарплату, но не работала на должности главного специалиста, которую ей предложили. При этом зарплатная карта находилась у самой Прочаковской. Соучастница этой схемы в августе 2023 года осуждена. Сумма ущерба не оглашается.