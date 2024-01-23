Радий Хабиров впервые высказался о задержание Елены Прочаковской

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
По информации ИА «Башинформ», глава республики в ходе встречи воздержался от комментариев относительно правовых моментов уголовного преследования чиновницы. При этом Хабиров подчеркнул, что высоко ценит личные качества Прочаковской, назвав ей «близким соратником», в порядочности которого он не сомневается.
— У меня нет слов, поэтому пока ничего прокомментировать не могу. Скажу лишь, что Елена Анатольевна — порядочный человек. Я хорошо знаю ее материальное состояние: мама болеет, дочку взрослую с внуками она на себе тащит. У меня есть разные мысли по поводу того, что произошло. Давайте подождем решения. Мне кажется, всё встанет на свои места. Единственное, чтобы вы понимали, скажу: она для меня в любом случае всегда будет близким соратником, профессиональным и порядочным человеком, — сказал Радий Хабиров.
Напомним, Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.
По мнению следствия, в июне 2017 года Прочаковская, занимавшая на тот момент должность старшего инспектора отдела взаимодействия со СМИ администрации города Красногорск, трудоустроила в местное отделение МФЦ свою знакомую. Трудоустройство было фиктивным — женщина получала зарплату, но не работала на должности главного специалиста, которую ей предложили. При этом зарплатная карта находилась у самой Прочаковской. Соучастница этой схемы в августе 2023 года осуждена. Сумма ущерба не оглашается.