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Глава Башкирии впервые высказался об обвинениях в адрес Елены Прочаковской

Радий Хабиров впервые высказался о задержание Елены Прочаковской

23 января 2024, 11:28
Фото: 1MI

Глава Башкирии впервые высказался об обвинениях в адрес Елены Прочаковской

Радий Хабиров в рамках встречи с с главными редакторами печатных и электронных прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении руководителя управления главы по социальным коммуникациям Елены Прочаковской.

По информации ИА «Башинформ», глава республики в ходе встречи воздержался от комментариев относительно правовых моментов уголовного преследования чиновницы. При этом Хабиров подчеркнул, что высоко ценит личные качества Прочаковской, назвав ей «близким соратником», в порядочности которого он не сомневается.

— У меня нет слов, поэтому пока ничего прокомментировать не могу. Скажу лишь, что Елена Анатольевна — порядочный человек. Я хорошо знаю ее материальное состояние: мама болеет, дочку взрослую с внуками она на себе тащит. У меня есть разные мысли по поводу того, что произошло. Давайте подождем решения. Мне кажется, всё встанет на свои места. Единственное, чтобы вы понимали, скажу: она для меня в любом случае всегда будет близким соратником, профессиональным и порядочным человеком, — сказал Радий Хабиров.

Напомним, Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.

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По мнению следствия, в июне 2017 года Прочаковская, занимавшая на тот момент должность старшего инспектора отдела взаимодействия со СМИ администрации города Красногорск, трудоустроила в местное отделение МФЦ свою знакомую. Трудоустройство было фиктивным — женщина получала зарплату, но не работала на должности главного специалиста, которую ей предложили. При этом зарплатная карта находилась у самой Прочаковской. Соучастница этой схемы в августе 2023 года осуждена. Сумма ущерба не оглашается.

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