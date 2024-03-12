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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Как выбрать гараж и не прогореть: советы экспертов

Как выбрать гараж и не прогореть: советы экспертов

12 марта 2024, 11:52
Фото: 1MI

Как выбрать гараж и не прогореть: советы экспертов

Чтобы выбрать подходящий гараж и не жалеть о просчетах в будущем, нужно иметь в виду несколько факторов.

Для выбора гаража принципиальны несколько составляющих. Это, конечно, расположение — в этом смысле надо проверить доступность дорожной инфраструктуры (крупные дороги и общественный транспорт), путь до дома или места работы. Также важны размер и конструкция — если вы собираетесь там хранить что-то кроме автомобиля, то это тоже стоит иметь в виду. Кроме того, проверьте безопасность (наличие охраны, видеонаблюдения и должного освещения) и удобства (электричество, канализация, водоснабжение). Перед покупкой стоит оценить состояние и качество ремонта гаража, чтобы он не потребовал существенных дополнительных затрат в ближайшее время. Уточните у продавца правовой статус гаража, чтобы не было проблем с правами собственности, а также условия покупки (рассрочка, ипотека и др.)

Для того, чтобы гараж был достаточно удобным для использования, нужно учитывать следующие факторы.

  • Материал (металлоконструкции дешевле, но проигрывают по надежности кирпичной кладке);

  • Местоположение. Если гараж находится в кооперативе, то там может быть организована дополнительная охрана, а это лучше, чем обычный гараж во дворе;

  • Въезд. Элементарный комфорт: достаточно ли места, чтобы заехать в гараж, развернуться, открыть двери и т. д.;

  • Ворота. Должны легко открываться и закрываться легко, а надежные замки — исправно работать;

  • Потолок и стены. Без пятен, трещин и протечек. Любая деформация — потенциальная угроза тому, что вы планируете хранить в гараже.

Что важно сделать во время покупки гаража?

Убедитесь, не планируется ли эту территорию застраивать или проводить процедуру реновации. Не лишним будет проверить ФИО продавца в онлайн-картотеке местных судов, не находится ли гараж под арестом.

Важно, чтобы продавец был единственным владельцем объекта — для этого нужно запросить свидетельство о праве собственности и документы на земельный участок. Ну и, конечно, внимательно прочитайте договор купли-продажи от начала до конца, чтобы не прогореть на этой сделке.

Мошенничество при продаже гаражей

Можно выделить несколько типичных схем. Например, оплата без подписания расписки. Важно: заключение договора не равно подтверждению оплаты. Единственным таким доказательством может быть расписка продавца, без нее продавец может обратиться в суд и требовать (повторной) оплаты стоимости объекта.

Подробнее читайте в материале Newia.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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