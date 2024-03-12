Как выбрать гараж и не прогореть: советы экспертов

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Для выбора гаража принципиальны несколько составляющих. Это, конечно, расположение — в этом смысле надо проверить доступность дорожной инфраструктуры (крупные дороги и общественный транспорт), путь до дома или места работы. Также важны размер и конструкция — если вы собираетесь там хранить что-то кроме автомобиля, то это тоже стоит иметь в виду. Кроме того, проверьте безопасность (наличие охраны, видеонаблюдения и должного освещения) и удобства (электричество, канализация, водоснабжение). Перед покупкой стоит оценить состояние и качество ремонта гаража, чтобы он не потребовал существенных дополнительных затрат в ближайшее время. Уточните у продавца правовой статус гаража, чтобы не было проблем с правами собственности, а также условия покупки (рассрочка, ипотека и др.)
Для того, чтобы гараж был достаточно удобным для использования, нужно учитывать следующие факторы.
Материал (металлоконструкции дешевле, но проигрывают по надежности кирпичной кладке);
Местоположение. Если гараж находится в кооперативе, то там может быть организована дополнительная охрана, а это лучше, чем обычный гараж во дворе;
Въезд. Элементарный комфорт: достаточно ли места, чтобы заехать в гараж, развернуться, открыть двери и т. д.;
Ворота. Должны легко открываться и закрываться легко, а надежные замки — исправно работать;
Потолок и стены. Без пятен, трещин и протечек. Любая деформация — потенциальная угроза тому, что вы планируете хранить в гараже.
Убедитесь, не планируется ли эту территорию застраивать или проводить процедуру реновации. Не лишним будет проверить ФИО продавца в онлайн-картотеке местных судов, не находится ли гараж под арестом.
Важно, чтобы продавец был единственным владельцем объекта — для этого нужно запросить свидетельство о праве собственности и документы на земельный участок. Ну и, конечно, внимательно прочитайте договор купли-продажи от начала до конца, чтобы не прогореть на этой сделке.
Можно выделить несколько типичных схем. Например, оплата без подписания расписки. Важно: заключение договора не равно подтверждению оплаты. Единственным таким доказательством может быть расписка продавца, без нее продавец может обратиться в суд и требовать (повторной) оплаты стоимости объекта.
Подробнее читайте в материале Newia.