Как выбрать гараж и не прогореть: советы экспертов

Для выбора гаража принципиальны несколько составляющих. Это, конечно, расположение — в этом смысле надо проверить доступность дорожной инфраструктуры (крупные дороги и общественный транспорт), путь до дома или места работы. Также важны размер и конструкция — если вы собираетесь там хранить что-то кроме автомобиля, то это тоже стоит иметь в виду. Кроме того, проверьте безопасность (наличие охраны, видеонаблюдения и должного освещения) и удобства (электричество, канализация, водоснабжение). Перед покупкой стоит оценить состояние и качество ремонта гаража, чтобы он не потребовал существенных дополнительных затрат в ближайшее время. Уточните у продавца правовой статус гаража, чтобы не было проблем с правами собственности, а также условия покупки (рассрочка, ипотека и др.)