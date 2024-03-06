В Уфе на 44% вырос спрос на электромобили с пробегом

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Среди уфимцев спрос на электрокары с пробегом в 2023 году вырос на 44% — к такому выводу пришли аналитики «Авито». По данным портала, значительно больше стало и соответствующих предложений на доске объявлений, их число увеличилось на 59%.
Отмечается, что средняя стоимость подержанных электромобилей в Уфе составила порядка 2,5 млн рублей. Тем не менее, аналитики уверены — владение такими машинами перестало быть экзотикой.
«Сегодня электрокары — это не слепое следование моде, а новый вид транспорта, который, как мы видим по стабильному росту спроса, интересует все больше пользователей площадки», — уверен эксперт Кирилл Вотяков.
В рейтинг самых продаваемых в Уфе электрокаров с пробегом вошли Nissan Leaf, Zeekr 1, «Тесла» моделей S и 3, а также Volkswagen Golf.