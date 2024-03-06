mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Уфимцы стали почти в два раза чаще покупать электромобили с пробегом

В Уфе на 44% вырос спрос на электромобили с пробегом

6 марта 2024, 07:57
Фото: FreePik

Уфимцы стали почти в два раза чаще покупать электромобили с пробегом

Спрос на подержанные машины с экологически чистым двигателем вырос на 44%.

Среди уфимцев спрос на электрокары с пробегом в 2023 году вырос на 44% — к такому выводу пришли аналитики «Авито». По данным портала, значительно больше стало и соответствующих предложений на доске объявлений, их число увеличилось на 59%.

Отмечается, что средняя стоимость подержанных электромобилей в Уфе составила порядка 2,5 млн рублей. Тем не менее, аналитики уверены — владение такими машинами перестало быть экзотикой.

В России цены на автомобили оказались завышены более, чем в 2 раза
Узнать подробнее

«Сегодня электрокары — это не слепое следование моде, а новый вид транспорта, который, как мы видим по стабильному росту спроса, интересует все больше пользователей площадки», — уверен эксперт Кирилл Вотяков.

В рейтинг самых продаваемых в Уфе электрокаров с пробегом вошли Nissan Leaf, Zeekr 1, «Тесла» моделей S и 3, а также Volkswagen Golf.

Читайте также:
Экономист Тарасова предположила, что в 2024 году подешевеют автомобили и квартирыПодписчики помогли таксисту-блогеру из Уфы купить машину за миллионДрифтившему в центре Уфы блогеру выставили счет за машину на 270 тысяч рублей
#Общество#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Электромобили#Авторынок
Подпишитесь
В Башкирии QIWI Банк выплатил вкладчикам 22 млн в первые два дня
Сегодня, 06:17
Башкирия отправила в Совет законодателей закон против «потребительского экстремизма»
Сегодня, 06:05
За премиум-аккаунт в мобильной игре школьник из Башкирии отдал 150 тысяч рублей
Сегодня, 05:56
В Уфе нашли и наказали подъездного «героя»
Сегодня, 05:33
«Шел посередине трассы»: житель Башкирии погиб под колесами автомобиля
Сегодня, 05:32
В уфимской Черниковке появится новый завод
Сегодня, 05:23