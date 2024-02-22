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Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Подписчики помогли таксисту-блогеру из Уфы купить машину за миллион

Подписчики помогли таксисту-блогеру из Уфы купить машину за миллион

22 февраля 2024, 15:57
Фото: Скриншот
Помогающий онкобольным пациентам таксист Эдуард Асадуллин получил новый отечественный автомобиль от подписчиков в соцсетях. Они самостоятельно объявили сбор средств для него и за 10 месяцев набрали более миллиона рублей.

Часть своей выручки горожанин решил отдавать детям, которым поставили страшный диагноз. Все началось со случая, когда к нему в машину села пациентка, от которой «разило смертью», а ехала она в онкобольницу.

Мужчина занимается благотворительностью, отдавая заработанное за последний день каждого месяца больным и ежедневно совершая одну бесплатную поездку. Также он активно ведет соцсети, где его подписчики узнают о добрых делах. Они присоединяются к уфимцу и перечисляют ему деньги.

Сейчас мужчина работает с другим агрегатором и не на арендованном автомобиле, как ранее. С декабря 2022 года и до 1 ноября 2023 года подписчики собирали на машину Асадуллину. Теперь в его салоне катаются плюшевые мишки.

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#Общество#Башкортостан#Благотворительность#Онкология#Марина Шорина
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