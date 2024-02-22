Подписчики помогли таксисту-блогеру из Уфы купить машину за миллион

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Часть своей выручки горожанин решил отдавать детям, которым поставили страшный диагноз. Все началось со случая, когда к нему в машину села пациентка, от которой «разило смертью», а ехала она в онкобольницу.
Мужчина занимается благотворительностью, отдавая заработанное за последний день каждого месяца больным и ежедневно совершая одну бесплатную поездку. Также он активно ведет соцсети, где его подписчики узнают о добрых делах. Они присоединяются к уфимцу и перечисляют ему деньги.
Сейчас мужчина работает с другим агрегатором и не на арендованном автомобиле, как ранее. С декабря 2022 года и до 1 ноября 2023 года подписчики собирали на машину Асадуллину. Теперь в его салоне катаются плюшевые мишки.