Экономист Тарасова предположила, что в 2024 году подешевеют автомобили и квартиры

Что касается автомобилей, эксперт считает, что они не будут дорожать. В этом году в России было продано чуть более миллиона новых автомобилей, половина из которых были китайскими. Из-за явного перепроизводства автомобили из Китая остались непроданными на складах. Такое положение дел приводит к скидкам, которые могут достигать до 400-500 тысяч рублей. Тарасова заключила, что в условиях конкуренции российские производители также не будут повышать цены.