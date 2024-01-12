Экономист Тарасова предположила, что в 2024 году подешевеют автомобили и квартиры

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Она отметила, что уже сейчас есть предпосылки для обратной динамики. В качестве примера она привела снижение цен на яйца. Тарасова также не исключила возможность снижения цен на недвижимость, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Она упомянула тактику «закрытых продаж», которую используют строительные компании, чтобы избежать паники среди инвесторов. При этом объявления не публикуются, а информация передается только заинтересованным покупателям через личные контакты.
Тарасова также отметила, что в Москве уже есть примеры, когда квартиры в новостройках выставлялись по одной цене на известных площадках, но при личном общении девелопер предлагал их по более низкой цене.
Что касается автомобилей, эксперт считает, что они не будут дорожать. В этом году в России было продано чуть более миллиона новых автомобилей, половина из которых были китайскими. Из-за явного перепроизводства автомобили из Китая остались непроданными на складах. Такое положение дел приводит к скидкам, которые могут достигать до 400-500 тысяч рублей. Тарасова заключила, что в условиях конкуренции российские производители также не будут повышать цены.