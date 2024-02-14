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Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

В России цены на автомобили оказались завышены более, чем в 2 раза

В России цены на автомобили оказались завышены более, чем в 2 раза

14 февраля 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney
Эксперт сервиса «Автокод» прогнозирует рост цен на автомобили этой весной.

Цена автомобилей на «вторичном рынке» в России завышена в 2,5 раза, считает эксперт сервиса «Автокод», блогер и автоподборщик Игорь Шагапов. Изданию «Новые известия» он рассказал о состоянии и перспективах рынка.

По мнению Игор Шагапова, высокие цены на подержанные машины основаны на высоком спросе населения. Поэтому, считает эксперт, они должны быть ниже в 2 раза. Ситуация не изменится в ближайшее время.

Большую роль играет и отсутствие на рынке большого количества автомобилей, особенно в дешёвом сегменте. Способствуют завышению цен и перекупы, хотя они приобретали автомобили у продавцов по «нормальным ценам».

Дефицит автомобилей сохранится. Благо, покупательная способность населения не снизилась. Эксперт прогнозирует рост в 10% цен на подержанные автомобили весной 2024 года. Сильнее всего подорожание свойственно «массовому» сегменту автопрома, в то время как машины «премиум» класса дорожают не такими быстрыми темпами.

#Общество#Экономика#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Автопром
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