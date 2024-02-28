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Published Сегодня, 14:24

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Updated Сегодня, 14:26

Ремонт BMW после дрифта в центре Уфы оценили в 270 тысяч рублей

Дрифтившему в центре Уфы блогеру выставили счет за машину на 270 тысяч рублей

28 февраля 2024, 14:24
Фото: Соцсети Азамата Талхина

Ремонт BMW после дрифта в центре Уфы оценили в 270 тысяч рублей

Уфимскому блогеру Азамату Талхину придется отдать 270 тысяч рублей за ремонт своего автомобиля BMW. На нем мужчина дрифтил в центре города и попал в ДТП, врезавшись в ограждение. Подробности он рассказал в своих соцсетях.

Накануне стало известно, что машину забрали со штрафстоянки. В соцсетях с иронией писали, чтобы уфимцы теперь «прятали» своих заборы. Молодой человек же на видео был расстроен из-за повреждений.

Ему предстоит заменить всю переднюю часть. В автосервисе с него возьмут за это 270 тысяч рублей. Однако блогер заявил, что хочет доработать машину, из-за чего стоимость работ подскочила до 700 тысяч рублей.

«Сейчас я понимаю, что если бы работал на обычной работе, то не вывез это. Не знаю, сколько лет зарабатывал бы на ремонт», — заметил Талхин. Он заверил подписчиков, что заработает необходимое за месяц.

Напомним, что мужчина снимал на видео дрифт на двух автомобилях BMW. В результате ролик заметили правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело из-за хулиганства.

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#Общество#Уфа#Ремонт#ДТП#Автомобиль#Соцсети#Блогер#Марина Шорина
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