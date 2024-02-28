Дрифтившему в центре Уфы блогеру выставили счет за машину на 270 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Накануне стало известно, что машину забрали со штрафстоянки. В соцсетях с иронией писали, чтобы уфимцы теперь «прятали» своих заборы. Молодой человек же на видео был расстроен из-за повреждений.
Ему предстоит заменить всю переднюю часть. В автосервисе с него возьмут за это 270 тысяч рублей. Однако блогер заявил, что хочет доработать машину, из-за чего стоимость работ подскочила до 700 тысяч рублей.
«Сейчас я понимаю, что если бы работал на обычной работе, то не вывез это. Не знаю, сколько лет зарабатывал бы на ремонт», — заметил Талхин. Он заверил подписчиков, что заработает необходимое за месяц.
Напомним, что мужчина снимал на видео дрифт на двух автомобилях BMW. В результате ролик заметили правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело из-за хулиганства.