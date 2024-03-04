Под Уфой построят придорожный сервис за 60 млн рублей

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
На трассе Уфа — Шакша построят придорожный комплекс, сообщили в пресс-службе правительства республики. Объем вложений в проект оценивается в 60,09 млн рублей.
«Проект компании предусматривает строительство придорожного сервисного комплекса на автодороге Уфа-Шакша. Это будет многофункциональный комплекс, включающий кафе, магазин и аптеку», — пояснил глава Минторга Башкирии Алексей Гусев.
Строительством объекта занимается ООО «Пчелка». Возведение объекта началось в 2022 году, в марте его планируют вводить в эксплуатацию.