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В Башкирии появится придорожный сервис за 60 млн рублей

Под Уфой построят придорожный сервис за 60 млн рублей

4 марта 2024, 08:02
Фото: правительство РБ

В Башкирии появится придорожный сервис за 60 млн рублей

Комплекс будет состоять из кафе, магазина и аптеки.

На трассе Уфа — Шакша построят придорожный комплекс, сообщили в пресс-службе правительства республики. Объем вложений в проект оценивается в 60,09 млн рублей.

«Проект компании предусматривает строительство придорожного сервисного комплекса на автодороге Уфа-Шакша. Это будет многофункциональный комплекс, включающий кафе, магазин и аптеку», — пояснил глава Минторга Башкирии Алексей Гусев.

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Строительством объекта занимается ООО «Пчелка». Возведение объекта началось в 2022 году, в марте его планируют вводить в эксплуатацию.

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#Общество#Экономика#Уфа#Инвестиции#Строительство#Новости Башкирии#Транспорт#Шакша
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