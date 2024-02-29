mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

В Уфе на месте свалки построят завод за полмиллиарда рублей

В Уфе на месте свалки построят завод за полмиллиарда рублей

29 февраля 2024, 06:48
Фото: правительство РБ

В Уфе на месте свалки построят завод за полмиллиарда рублей

В столице Башкирии собираются создать цех пластмассовых изделий.

ООО «Беринг» собирается построить в Уфе цех пластмассовых изделий. Предприятие уже заключило договор на аренду 0,39 га земли с Минземимуществом Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Фирма намерена построить производственный корпус площадью в 2000 кв. м. Общий объем инвестиций в проект должен составить более полумиллиарда рублей. Участок, на котором собираются начать возведение цеха, фактически превратился в свалку. Инвестор обязался очистить и облагородить территорию.

Власти Уфы пообещали построить надземку у ТЦ, но денег пока нет
Узнать подробнее

«Есть бизнес-план, в котором прописано обоснование проекта, период окупаемости и прочие детали. В итоге в городе появится еще один завод и более 30 новых рабочих мест», — отметил замглавы Минзеимущества РБ Артур Аманбаев.

Читайте также:
В Уфе построят новый железнодорожный вокзалВ Уфе жилой комплекс из трех высоток построит бизнесмен из Ульяновска
Подпишитесь
«Разогнать и пересадить»: В борьбе за транспорт жители Уфы желают начать с чиновников
Сегодня, 08:01
Пленного из Башкирии после возвращения обвинили в боях на стороне ВСУ
Сегодня, 07:07
По всей Башкирии завоют сирены
Сегодня, 04:17
Видео. В Башкирии пьяный автомойщик угнал автомобиль у клиента и съехал в сугроб
Сегодня, 04:58
Кандидат в президенты Даванков рассказал уфимцам, как сэкономить триллион
Сегодня, 07:05