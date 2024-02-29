В Уфе на месте свалки построят завод за полмиллиарда рублей

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
ООО «Беринг» собирается построить в Уфе цех пластмассовых изделий. Предприятие уже заключило договор на аренду 0,39 га земли с Минземимуществом Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
Фирма намерена построить производственный корпус площадью в 2000 кв. м. Общий объем инвестиций в проект должен составить более полумиллиарда рублей. Участок, на котором собираются начать возведение цеха, фактически превратился в свалку. Инвестор обязался очистить и облагородить территорию.
«Есть бизнес-план, в котором прописано обоснование проекта, период окупаемости и прочие детали. В итоге в городе появится еще один завод и более 30 новых рабочих мест», — отметил замглавы Минзеимущества РБ Артур Аманбаев.