Власти Уфы пообещали построить надземку у ТЦ, но денег пока нет

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Горожанин Артур Исламов задавал вопрос под одной из публикацией. На него ответила заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Альфия Мулкаманова.
Оказалось, что на данный момент имеется проект строительства надземного пешеходного перехода. Он разместится у остановки «Тужиловка». Документации уже дали положительное заключение, но на реализацию пока нет денег.
Администрация ищет источники финансирования. Горожане выразили надежду на то, что стройка не затянется.