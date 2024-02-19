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Published Сегодня, 16:36

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Власти Уфы пообещали построить надземку у ТЦ, но денег пока нет

Власти Уфы пообещали построить надземку у ТЦ, но денег пока нет

19 февраля 2024, 16:36
Фото: 1MI
В Уфе городская администрация ответила на запрос местных жителей с просьбой построить пешеходный переход у торгового центра «Планета». Власти разместили пояснения в комментариях одного из сообществ во «ВКонтакте».

Горожанин Артур Исламов задавал вопрос под одной из публикацией. На него ответила заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Альфия Мулкаманова.

Оказалось, что на данный момент имеется проект строительства надземного пешеходного перехода. Он разместится у остановки «Тужиловка». Документации уже дали положительное заключение, но на реализацию пока нет денег.

Администрация ищет источники финансирования. Горожане выразили надежду на то, что стройка не затянется.

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#Общество#Уфа#Строительство#Пешеходный переход#Торговый центр#Марина Шорина
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