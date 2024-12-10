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Шакша

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Декабрь
Шакшинский мост дважды закроют в декабре
10 декабря, 08:11
Ноябрь
Для Шакши спарили автобусы и электрички в Уфе
1 ноября, 13:24
Октябрь
Сегодня в Уфе: шакшинская эпопея, новый штраф и человейники
29 октября, 19:00
«В Шакше всё спокойно»: чиновники проверили уфимские электрички
24 октября, 11:50
Уфимцев пересадят на электрички
14 октября, 16:45
Сентябрь
Грибники пропали в Уфе
27 сентября, 09:54
Август
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
24 августа, 05:12
Шакшинский мост закроют в Уфе
22 августа, 06:25
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
20 августа, 05:04
Потоп в Уфе — последние новости
16 августа, 04:41
Потоп в Уфе — последние новости
14 августа, 05:00
Июль
«Дождались!»: Уфимцы делятся первыми отзывами от вновь открытого Шакшинского моста
Многострадальную переправу частично открыли досрочно в среду, 24 июля.
24 июля, 14:29
Шакшинский мост открывают в Уфе досрочно
Проезд по многострадальной переправе станет доступен на семь часов раньше, сообщает мэр города Ратмир Мавлиев.
24 июля, 10:51
Мост Шакша-Уфа собрал пробку в неожиданном месте
Уфимцы продолжают жаловаться на транспортную ситуацию в городе из-за перекрытия Шакшинского моста.
23 июля, 04:46
Как кайфануть от поездки из Шакши в Уфу
Транспортники рассказали лайфхаки для пассажиров железной дороги, нагрузка на которую значительно выросла из-за закрытия на ремонт Шакшинского моста.
22 июля, 11:39
Шакшинский мост откроют медленно в Уфе
Водителям придётся смириться с ещё одним ограничением на Шакшинском мосту сразу после открытия, сообщил глава Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов.
20 июля, 10:08
Парковку на станции «Шакша» не увеличат
Расширить зону временного хранения частного транспорта пассажиров, вынужденных пользоваться электричками, не представляется возможным, сообщила мэрия Уфы.
19 июля, 10:02
В Уфе начали класть асфальт на Шакшинском мосту
Этап капитального ремонта моста через реку Уфу, из-за которого переправу пришлось закрыть на две недели, подходят к концу — о проделанной работе отчиталась городская администрация.
18 июля, 16:48
Электрички Уфа-Шакша битком побили все рекорды
Транспортники оценили шквал пассажиропотока на участке после закрытия Шакшинского моста в Уфе, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.
17 июля, 09:54
Известны даты новых закрытий Шакшинского моста в Уфе
16 июля, 16:04

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