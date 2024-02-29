Башкирии могут списать бюджетные кредиты на миллиарды рублей

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в Послании к Федеральному Собарнию объявил о возможности списать около 66% инфраструктурных кредитов, выданных Правительством субъектам страны. По его словам, те средства, которые регионы выплачивают в бюджет страны, нужно вновь вкладывать на их развитие.