Башкирии могут списать бюджетные кредиты на миллиарды рублей

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в Послании к Федеральному Собарнию объявил о возможности списать около 66% инфраструктурных кредитов, выданных Правительством субъектам страны. По его словам, те средства, которые регионы выплачивают в бюджет страны, нужно вновь вкладывать на их развитие.
Списание 2/3 бюджетных инфраструктурных кредитов позволят сэкономить 200 млрд рублей, считает Путин. Сохранённые средства должны быть направлены на инвестиции и инфраструктурные программы, а также на развитие муниципалитетов.
В настоящий момент уже существуют механизмы списания бюджетных кредитов. Например, в октябре 2023 года в Башкирию вернулись 1,87 млн рублей — это сумма, которую ранее республика выплатила налогами в федеральный бюджет за счёт инвестиций в транспортную, коммунальную и энергетическую инфраструктуру.
Ранее за счёт бюджетных кредитов республика купила 50 автобусов. Однако долговая политика Башкирии вызывает большие вопросы. Экономист Рустем Шайахметов заявил, что из-за этого регион жертвует школами и детскими садами.