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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Владимир Путин предложил списать инфраструктурные кредиты с регионов

Башкирии могут списать бюджетные кредиты на миллиарды рублей

29 февраля 2024, 10:55
Фото: 1MI

Владимир Путин предложил списать инфраструктурные кредиты с регионов

Механизм списания долгов уже существует — Башкирия применила его осенью 2023 года.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в Послании к Федеральному Собарнию объявил о возможности списать около 66% инфраструктурных кредитов, выданных Правительством субъектам страны. По его словам, те средства, которые регионы выплачивают в бюджет страны, нужно вновь вкладывать на их развитие.

Списание 2/3 бюджетных инфраструктурных кредитов позволят сэкономить 200 млрд рублей, считает Путин. Сохранённые средства должны быть направлены на инвестиции и инфраструктурные программы, а также на развитие муниципалитетов.

В настоящий момент уже существуют механизмы списания бюджетных кредитов. Например, в октябре 2023 года в Башкирию вернулись 1,87 млн рублей — это сумма, которую ранее республика выплатила налогами в федеральный бюджет за счёт инвестиций в транспортную, коммунальную и энергетическую инфраструктуру.

Ранее за счёт бюджетных кредитов республика купила 50 автобусов. Однако долговая политика Башкирии вызывает большие вопросы. Экономист Рустем Шайахметов заявил, что из-за этого регион жертвует школами и детскими садами.

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#Общество#Экономика#Долги#Кредиты#Путин#Финансы#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Мишустин
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