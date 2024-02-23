«Вы госдолг Татарстана видели?»: Эксперт высказался о кредитной политике Башкирии

Для Татарстана 125,5 млрд рублей госдолга — это 31% от уровня собственных бюджетных доходов. Сумма госдолга в регионе за год выросла на 21%. А Башкортостан является лидером по стране по темпам роста госдолга (рост в 1,7 раз). По отношению к уровню собственных бюджетных поступлений размер обязательств сопоставим с соседями — 33%.