«Вы госдолг Татарстана видели?»: Эксперт высказался о кредитной политике Башкирии

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Published Сегодня, 08:40
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Государственный долг регионов России на 1 февраля превысил 3 триллиона 186 млрд 956 миллионов 507,92 тыс рублей. Об этом сообщает министерство финансов страны.
По данным «Коммерсантъ-Уфа», к началу февраля задолженность республики составила 66,3 млрд рублей. Месяц назад эта сумма была меньше на 7,6 млрд рублей — 58,7 млрд рублей. По сравнению с февралём 2023 года госдолг Башкортостана возрос на 72, 66% — с 38,4 млрд рублей.
Большую часть в структуре госдолга занимают бюджетные кредиты — почти 40 млрд рублей. Задолженность по государственным облигациям составляет 19 млрд рублей, по государственным гарантиям — 7,36 млрд рублей.
В Приволжском федеральном округе наибольший объём госдолга имеют Нижегородская область (147,5 млрд рублей), Татарстан (125,5 млрд рублей) и Удмуртия (67,4 млрд рублей).
Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассказал корреспонденту Mkset.ru о том, какова роль госдолга в экономике региона. Для этого он сравнил долговые обязательства Республики Башкортостан и Республики Татарстан, а также сравнил долговую политику двух соседних субъектов.
Для Татарстана 125,5 млрд рублей госдолга — это 31% от уровня собственных бюджетных доходов. Сумма госдолга в регионе за год выросла на 21%. А Башкортостан является лидером по стране по темпам роста госдолга (рост в 1,7 раз). По отношению к уровню собственных бюджетных поступлений размер обязательств сопоставим с соседями — 33%.
В то же время значительно отличается долговая политика республик. Татарстан тратит на обслуживание госдолга 536 млн рублей, а наша республика — в 3,5 раза больше, 1 млрд 892 млн рублей, несмотря на то, что Башкортостан имеет гораздо меньший объём госдолга. По мнению Рустема Шайахметова, дело — в мерах, принимаемых региональными властями:
— Если бы Башкортостан проводил ту же долговую политику, как Татарстан, то республиканский бюджет экономил бы ежегодно свыше 1,5 млрд рублей. На эти деньги можно вводить школы на 1,5 тысяч мест, или детсады на 1 тысячу мест в год.
Экономист и демограф считает, что такая существенная разница объясняется тем, что Татарстан не пользуется коммерческими кредитами и не размещает облигации на коммерческих условиях.
— Поэтому нагрузка на бюджет в Татарстане минимальна, которая составляет 0,1% от расходов республиканского бюджета.
Недавно стало известно, как изменились показатели промышленности в двух республиках за год.