mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

На обслуживание госдолга Татарстан тратит в разы меньше, чем Башкирия

«Вы госдолг Татарстана видели?»: Эксперт высказался о кредитной политике Башкирии

23 февраля 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney

На обслуживание госдолга Татарстан тратит в разы меньше, чем Башкирия

Экономист Рустем Шайахметов сравнил долговую политику между соседними регионами и пришёл к выводу о том, что правительство в Уфе жертвует школами и детскими садами, чтобы выполнить свои обязательства перед кредиторами.

Государственный долг регионов России на 1 февраля превысил 3 триллиона 186 млрд 956 миллионов 507,92 тыс рублей. Об этом сообщает министерство финансов страны.

По данным «Коммерсантъ-Уфа», к началу февраля задолженность республики составила 66,3 млрд рублей. Месяц назад эта сумма была меньше на 7,6 млрд рублей — 58,7 млрд рублей. По сравнению с февралём 2023 года госдолг Башкортостана возрос на 72, 66% — с 38,4 млрд рублей.

Большую часть в структуре госдолга занимают бюджетные кредиты — почти 40 млрд рублей. Задолженность по государственным облигациям составляет 19 млрд рублей, по государственным гарантиям — 7,36 млрд рублей.

Методички из минфина: дотационным районам Башкирии навяжут новые бюджетные правила
Узнать подробнее

В Приволжском федеральном округе наибольший объём госдолга имеют Нижегородская область (147,5 млрд рублей), Татарстан (125,5 млрд рублей) и Удмуртия (67,4 млрд рублей).

Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассказал корреспонденту Mkset.ru о том, какова роль госдолга в экономике региона. Для этого он сравнил долговые обязательства Республики Башкортостан и Республики Татарстан, а также сравнил долговую политику двух соседних субъектов.

Для Татарстана 125,5 млрд рублей госдолга — это 31% от уровня собственных бюджетных доходов. Сумма госдолга в регионе за год выросла на 21%. А Башкортостан является лидером по стране по темпам роста госдолга (рост в 1,7 раз). По отношению к уровню собственных бюджетных поступлений размер обязательств сопоставим с соседями — 33%.

Фото: Рустем Шайахметов, личная страница в социальных сетях / vk.com

В то же время значительно отличается долговая политика республик. Татарстан тратит на обслуживание госдолга 536 млн рублей, а наша республика — в 3,5 раза больше, 1 млрд 892 млн рублей, несмотря на то, что Башкортостан имеет гораздо меньший объём госдолга. По мнению Рустема Шайахметова, дело — в мерах, принимаемых региональными властями:

— Если бы Башкортостан проводил ту же долговую политику, как Татарстан, то республиканский бюджет экономил бы ежегодно свыше 1,5 млрд рублей. На эти деньги можно вводить школы на 1,5 тысяч мест, или детсады на 1 тысячу мест в год.

Экономист и демограф считает, что такая существенная разница объясняется тем, что Татарстан не пользуется коммерческими кредитами и не размещает облигации на коммерческих условиях.

— Поэтому нагрузка на бюджет в Татарстане минимальна, которая составляет 0,1% от расходов республиканского бюджета.

Недавно стало известно, как изменились показатели промышленности в двух республиках за год.

Татарстан уступил Башкирии по промышленному производству
Узнать подробнее
#Общество#Экономика#Финансы#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Видео. Жители Уфы оказались недовольны планами города снести сотни гаражей
Сегодня, 04:15
В Башкирии более 400 тысяч человек получают ниже прожиточного минимума
Вчера, 14:05
Где отдохнуть в марте: лучшие туристические направления для жителей Башкирии
Вчера, 09:22
Свёкла и морковь вырвались вперёд по росту цен в Башкирии
Сегодня, 06:15
Госдолг Башкирии вырос до 66 млрд рублей
Вчера, 16:36
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47