Мишустин спишет долги с Башкирии

Распоряжение о том, чтобы списать часть долгов по бюджетным кредитам подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В список попали 12 регионов — Башкортостан, Татарстан, Алтайский край, Забайкалье, Пермский край, Астраханская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая и Томская области, Краснодарский край. Речь идёт о кредитах, которые федеральная власть выдала на инфраструктурные проекты — дорожное строительство, обновление коммунальной и энергетической системы, а также поддержку аграриев и развитие туризма.