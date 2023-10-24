Мишустин спишет долги с Башкирии

Posted 24 октября, 09:35
Published 24 октября, 09:35
Modified 24 октября, 09:57
Updated 24 октября, 09:57
Правительство постановило списать долги по бюджетным кредитам на 8,2 млрд рублей. Под «долговую амнистию» попала и Башкирия.
Распоряжение о том, чтобы списать часть долгов по бюджетным кредитам подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В список попали 12 регионов — Башкортостан, Татарстан, Алтайский край, Забайкалье, Пермский край, Астраханская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая и Томская области, Краснодарский край. Речь идёт о кредитах, которые федеральная власть выдала на инфраструктурные проекты — дорожное строительство, обновление коммунальной и энергетической системы, а также поддержку аграриев и развитие туризма.
Решение властей — не подарок с «барского плеча». Субъекты освобождаются от долгов на сумму налогов, которые они передали в федеральный бюджет благодаря инвестициям в транспортную, коммунальную и энергетическую сферу.
Общая сумма списанных долгов составит 8 млрд 230 млн 861 тыс 854 рублей. Распределены они будут по-разному. Так, Волгоградская область может забыть про почти 240 млн рублей кредита. А Томская область облегчила долговое бремя лишь на 430 тыс.
Лучше всех инвестировали власти Татарии — Правительство готово списать им 7,8 млрд рублей. Наша республика сильно отстаёт от соседей — сумма списанной задолженности составит 1,86 млн рублей.
Списанием задолженности должен заняться минфин России.
Напомним, Башкирия закупила 70 автобусов за счёт бюджетного кредита. А уфимская мэрия благодаря этому механизму собирается обновить городскую трамвайную сеть. Когда это произойдёт, неизвестно.