Башкортостан планирует закупить более 50 пассажирских автобусов в 2023 году

Posted 8 сентября, 09:07
Published 8 сентября, 09:07
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
— Работа по развитию и улучшению пассажирских перевозок в Республике Башкортостан ведется с 2019 года. В прошлом году при поддержке нацпроекта для предприятия «Башавтотранс» закуплено 35 автобусов большого класса, за счет инфраструктурного бюджетного кредита — 70 автобусов. В текущем году для организации межмуниципальных и межрегиональных перевозок закуплено 32 комфортабельных туристических автобуса. До конца года планируется приобрести еще 20 автобусов, — прокомментировал замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Руслан Гарипов.
Отметим, что для удобства жителей республики в этом году начал работать портал «Транспорт Башкортостана». На сайте размещена информация о местоположении транспортных средств и времени их прибытия на остановки, расписания движения на маршруте регулярных перевозок.
Обновление пассажирского транспорта в городских агломерациях — одно из направлений нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря поддержке Минтранса России регионы могут приобрести новый транспорт со скидкой 60%.