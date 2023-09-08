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Posted 8 сентября, 09:07

Published 8 сентября, 09:07

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Башкортостан планирует закупить более 50 пассажирских автобусов в 2023 году

Башкортостан планирует закупить более 50 пассажирских автобусов в 2023 году

8 сентября 2023, 09:07
Фото: 1MI
Еще 52 новых автобуса появятся на дорогах Башкирии в этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в минтрансе республики.

— Работа по развитию и улучшению пассажирских перевозок в Республике Башкортостан ведется с 2019 года. В прошлом году при поддержке нацпроекта для предприятия «Башавтотранс» закуплено 35 автобусов большого класса, за счет инфраструктурного бюджетного кредита — 70 автобусов. В текущем году для организации межмуниципальных и межрегиональных перевозок закуплено 32 комфортабельных туристических автобуса. До конца года планируется приобрести еще 20 автобусов, — прокомментировал замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Руслан Гарипов.

Отметим, что для удобства жителей республики в этом году начал работать портал «Транспорт Башкортостана». На сайте размещена информация о местоположении транспортных средств и времени их прибытия на остановки, расписания движения на маршруте регулярных перевозок.

Обновление пассажирского транспорта в городских агломерациях — одно из направлений нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря поддержке Минтранса России регионы могут приобрести новый транспорт со скидкой 60%.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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