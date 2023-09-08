Башкортостан планирует закупить более 50 пассажирских автобусов в 2023 году

— Работа по развитию и улучшению пассажирских перевозок в Республике Башкортостан ведется с 2019 года. В прошлом году при поддержке нацпроекта для предприятия «Башавтотранс» закуплено 35 автобусов большого класса, за счет инфраструктурного бюджетного кредита — 70 автобусов. В текущем году для организации межмуниципальных и межрегиональных перевозок закуплено 32 комфортабельных туристических автобуса. До конца года планируется приобрести еще 20 автобусов, — прокомментировал замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Руслан Гарипов.