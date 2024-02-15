Невеста для Жадана: нейросети меняют мир

Чат-бот (точнее некая агломерация программ) самостоятельно переписывался с девушками, но допускал очевидные ошибки, после чего те прерывали общение. Однако затем молодой человек перешел на новейшую модель GPT-4, докрутил алгоритм, добавив в него свои реальные переписки и советы бывшей девушки, после чего дело пошло. Недавний выпускник столичного вуза уже не отвлекался на онлайн-переписку, а ИИ за него любезничал в общей сложности с более 5 тыс. соискательниц. Затем он встречался в кафе с самыми перспективными и отсеивал их, пока не осталась одна избранница — Карина, с которой он сейчас и живет. По словам Жадана, на всю «операцию» у него и партнерских программ ушло около полутора лет.