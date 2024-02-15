Невеста для Жадана: нейросети меняют мир

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Александр Жадан не впервые взрывает российские СМИ своими фантастическими идеями. Так, будучи студентом Российского государственного гуманитарного университета, он в 2023 году сдал дипломную работу, написанную нейросетью. По словам Александра, он пользовался тогда предыдущей версией чат-бота — GPT-3.5 (который, в свою очередь, был улучшенной версией GPT-3.0).
Нельзя сказать, что дипломная работа Жадана была целиком написана чат-ботом. Эта языковая модель не могла обрабатывать картинки. Кроме того, как рассказывает сам программист, у него были большие проблемы с поиском подходящей литературы на русском языке — генеративный интеллект выдавал на его запросы «полный бред», и эту лакуну студенту пришлось заполнять самостоятельно с помощью однокурсников. Тем не менее, за 36 часов работы с чат-ботом Жадану удалось получить дипломную работу и затем защититься по ней в престижном столичном вузе. После чего он публично признался в содеянном, и это породило большую дискуссию в научных и педагогических кругах, можно ли признавать работы, написанные нейросетями.
Это саморазоблачение сделало Жадана знаменитым, и диплом у него не отобрали. А в некоторых вузах страны даже официально разрешили при подготовке курсовых и дипломных работ использовать генеративный интеллект.
В начале 2024 года Александр вновь потряс публику. На этот раз он сообщил, что нашел с помощью ChatGPT себе невесту. В финале молодой человек использовал платную версию языковой модели GPT-4, доступную подписчикам ChatGPT Plus. Хотя начинал свой проект так же с GPT-3 и GPT-3.5.
Как рассказал Жадан, сходив несколько раз на свидания с девушками после знакомств в дейтинговых приложениях, он понял, что всякие прелюдии вроде переписок с объектами его интереса занимают слишком много времени, при этом потенциальные дамы сердца после физических свиданий ему не подходят, а средства на них расходуются немалые. И он решил доверить подбор второй половинки генеративному интеллекту, создав алгоритм общения с девушками из Москвы в различных службах знакомств, в частности в Tinder.
Чат-бот (точнее некая агломерация программ) самостоятельно переписывался с девушками, но допускал очевидные ошибки, после чего те прерывали общение. Однако затем молодой человек перешел на новейшую модель GPT-4, докрутил алгоритм, добавив в него свои реальные переписки и советы бывшей девушки, после чего дело пошло. Недавний выпускник столичного вуза уже не отвлекался на онлайн-переписку, а ИИ за него любезничал в общей сложности с более 5 тыс. соискательниц. Затем он встречался в кафе с самыми перспективными и отсеивал их, пока не осталась одна избранница — Карина, с которой он сейчас и живет. По словам Жадана, на всю «операцию» у него и партнерских программ ушло около полутора лет.
Между тем, далеко не все поверили рассказам Жадана, в том числе профессиональные программисты, обучающие нейросети. По их мнению, Жадан скорее талантливый пиарщик, потому что в описанные им сроки так обучить чат-бот одному специалисту не по силам. Они полагают, что гуманитарное высшее образование не могло позволить Жадану получить компетенции в программировании, достаточные для реализации такого проекта. Кроме того, их смущает, что Александр отказывается предоставить кому-либо для ознакомления свой алгоритм, потому что в нем много личного.
При этом Жадан не скрывает, что заработал большие деньги на совместной работе с агентствами знакомств, значит, с его стороны это может быть просто рекламным трюком. Вместе с тем, в пользу правдивости Жадана говорит тот факт, что сейчас он в известной бизнесовой социальной сети руководит как раз проектом по нейросетям и отвечает за интегрированный в сайт организации чат GPT.
Есть в этой истории и другая сторона, на которую также указывают эксперты, — моральная. Ведь если даже принять на веру рассказы Жадана, то выходит, что молодой человек из эгоистических соображений обманул сначала преподавателей не самого последнего московского вуза, а затем и тысячи девушек — вселил в них надежду на светлые чувства, а затем банально отшил, что могло сказаться негативно на их психологическом состоянии.
Кроме того, сделал своим сообщником генеративный интеллект. А последний, как вы понимаете, самообучается и теоретически способен применить эти механизмы обмана и совсем во вред человеку. Кроме того, чат-бот получил много личной информации от объектов интереса Жадана, и кто может гарантировать, что она не всплывет где-нибудь в Даркнете?