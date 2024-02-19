Нейросети могут помочь подготовиться к ЕГЭ

Единый государственный экзамен — крайне сложный тест, а подготовка к нему требует напряжения не только школьников, но и родителей. Последним часто приходится нанимать репетиторов, что сейчас недешево. Специалисты рекомендуют попробовать нейросети для подготовки к тестированию.

ChatGPT — одна из вариаций ИИ — может помочь школьникам создавать конспекты, разбирать тексты, генерировать задачи по математике и не только, пишет newia.ru. Конспектирование ИИ может превращать объемные пособия в краткую выжимку, которую легче запоминать. Разборы текстов С помощью ChatGPT можно изучать грамматику не только русского, но и других языков. Математический тренажер Нейросеть не только генерирует задачи, но и может пошагово разбирать их с понятными комментариями по каждому действию. Разъяснение материала ChatGPT способен просто пересказывать сложные темы. При этом речь идет не только о гуманитарных науках. Проверка знаний Искусственный интеллект может провести настоящий экзамен, сформировав из изученного материала билеты или тесты.