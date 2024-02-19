Нейросети могут помочь подготовиться к ЕГЭ

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
ChatGPT — одна из вариаций ИИ — может помочь школьникам создавать конспекты, разбирать тексты, генерировать задачи по математике и не только, пишет newia.ru.
ИИ может превращать объемные пособия в краткую выжимку, которую легче запоминать.
С помощью ChatGPT можно изучать грамматику не только русского, но и других языков.
Нейросеть не только генерирует задачи, но и может пошагово разбирать их с понятными комментариями по каждому действию.
ChatGPT способен просто пересказывать сложные темы. При этом речь идет не только о гуманитарных науках.
Искусственный интеллект может провести настоящий экзамен, сформировав из изученного материала билеты или тесты.