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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Девушка учится, сидя за столом

Нейросети могут помочь подготовиться к ЕГЭ

19 февраля 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney
Девушка учится, сидя за столом
Единый государственный экзамен — крайне сложный тест, а подготовка к нему требует напряжения не только школьников, но и родителей. Последним часто приходится нанимать репетиторов, что сейчас недешево. Специалисты рекомендуют попробовать нейросети для подготовки к тестированию.

ChatGPT — одна из вариаций ИИ — может помочь школьникам создавать конспекты, разбирать тексты, генерировать задачи по математике и не только, пишет newia.ru.

Конспектирование

ИИ может превращать объемные пособия в краткую выжимку, которую легче запоминать.

Разборы текстов

С помощью ChatGPT можно изучать грамматику не только русского, но и других языков.

Математический тренажер

Нейросеть не только генерирует задачи, но и может пошагово разбирать их с понятными комментариями по каждому действию.

Разъяснение материала

ChatGPT способен просто пересказывать сложные темы. При этом речь идет не только о гуманитарных науках.

Проверка знаний

Искусственный интеллект может провести настоящий экзамен, сформировав из изученного материала билеты или тесты.

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