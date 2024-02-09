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Updated Сегодня, 14:19

Российский искусственный интеллект предложил использовать его для создания бургера

Российский искусственный интеллект предложил использовать его для создания бургера

9 февраля 2024, 14:18
Фото: Изображение Midjourney
Искусственный интеллект продолжает развиваться, и теперь его используют в сфере пищевых технологий для массового потребителя. ИИ GigaChat (разработка Сбера) отправил в компанию Burger King предложение: использовать нейросети для создания нового бургера.

Как передает kp.ru, предложение от GigaChat поступило в рамках конкурса, объявленного недавно американской сетью быстрого питания. Участникам предлагается разработать новый рецепт бургера с помощью нейросети. Победитель получит главный приз — один миллион долларов.

Со своей стороны российский GigaChat сделал другое предложение: если его рецепт победит в конкурсе, то Сбер начислит компании 100 миллионов бонусов «Спасибо». Основное условие — включение новинки в меню российских заведений.

Презентация GigaChat состоялась почти год назад. Сейчас число его пользователей оценивается в 2,5 миллиона человек. Нейросеть может генерировать тексты, программный код, вступать в диалог. Для бизнеса доступен API ИИ (возможность интеграции в свои проекты), чтобы создавать на базе нейросети свои решения и оптимизировать процессы в компании.

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