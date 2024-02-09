Российский искусственный интеллект предложил использовать его для создания бургера

Презентация GigaChat состоялась почти год назад. Сейчас число его пользователей оценивается в 2,5 миллиона человек. Нейросеть может генерировать тексты, программный код, вступать в диалог. Для бизнеса доступен API ИИ (возможность интеграции в свои проекты), чтобы создавать на базе нейросети свои решения и оптимизировать процессы в компании.