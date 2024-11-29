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Искусственный интеллект

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Ноябрь
Искусственный интеллект стали использовать для создания подарочных карт
29 ноября, 11:45
Нейросеть совершила прорыв в медицине Башкирии
1 ноября, 06:19
Сентябрь
Фантомный сыр из Башкирии наводнил Поволжье
13 сентября, 16:28
Июль
БРИКС принял «Уфимскую декларацию»
В Уфе проходит четвертая встреча глав высших органов аудита стран-участниц БРИКС, посвященная теме «Аудит устойчивого развития».
30 июля, 14:58
Февраль
Темная сторона силы искусственного интеллекта
Вымогательство и шантаж, фишинг и телефонные «разводки», обман покупателей и DDoS-атаки — все они преобразились с появлением доступных нейросетей.
26 февраля, 17:47

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