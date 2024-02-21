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Updated Сегодня, 03:45

Министерство транспорта Башкирии изложило свою версию аварии с поездом и скорой

Минтранс Башкирии: машинист сделал всё, что мог во избежание столкновения со скорой

21 февраля 2024, 03:43
Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Министерство транспорта Башкирии изложило свою версию аварии с поездом и скорой

Машинист применил экстренное положение, но этого не хватило, чтобы избежать трагедии. Рабочие локомотивной бригады не пострадали.

Министерство транспорта Башкортостана прокомментировало вечернюю аварию со смертельным исходом. На движение поездов она не повлияла.

Напомним, вчера вечером в Стерлитамаке столкнулись скорая и маневровый локомотив. В ДТП погибла пациентка реанимобиля.

Полиция прокомментировала смертельную аварию с поездом и скорой в Стерлитамаке
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По информации минтранса, авария случилась на железнодорожном переезде между станциями Аллагуват и Стерлитамак Куйбышевской железной дороги. Реанимобиль, несмотря на красный, запрещающий знак светофора, выехал на переезд, но не смог вовремя покинуть его. В это же время по железной дороге двигался одиночный локомотив. Машинист, заметив помеху на путях, попытался затормозить, применив экстренное торможение. Но расстояние оказалось слишком маленьким — поезд не успел остановиться. В результате случилось столкновение.

В аварии погибла 67-летняя пациентка скорой помощи. Ещё трое — пострадали, один из членов экипажа скорой находится в реанимации.

Члены локомотивной бригады не пострадали. Поезда движутся по штатному расписанию.

#Общество#Происшествия#Город#Стерлитамак#Смертельное ДТП#Дороги#ДТП с поездом#Новости Башкирии#Транспорт#ДТП со скорой помощью#Идэль Гумеров
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