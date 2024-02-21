Минтранс Башкирии: машинист сделал всё, что мог во избежание столкновения со скорой

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:45
Министерство транспорта Башкортостана прокомментировало вечернюю аварию со смертельным исходом. На движение поездов она не повлияла.
Напомним, вчера вечером в Стерлитамаке столкнулись скорая и маневровый локомотив. В ДТП погибла пациентка реанимобиля.
По информации минтранса, авария случилась на железнодорожном переезде между станциями Аллагуват и Стерлитамак Куйбышевской железной дороги. Реанимобиль, несмотря на красный, запрещающий знак светофора, выехал на переезд, но не смог вовремя покинуть его. В это же время по железной дороге двигался одиночный локомотив. Машинист, заметив помеху на путях, попытался затормозить, применив экстренное торможение. Но расстояние оказалось слишком маленьким — поезд не успел остановиться. В результате случилось столкновение.
В аварии погибла 67-летняя пациентка скорой помощи. Ещё трое — пострадали, один из членов экипажа скорой находится в реанимации.
Члены локомотивной бригады не пострадали. Поезда движутся по штатному расписанию.