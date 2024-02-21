Минтранс Башкирии: машинист сделал всё, что мог во избежание столкновения со скорой

По информации минтранса, авария случилась на железнодорожном переезде между станциями Аллагуват и Стерлитамак Куйбышевской железной дороги. Реанимобиль, несмотря на красный, запрещающий знак светофора, выехал на переезд, но не смог вовремя покинуть его. В это же время по железной дороге двигался одиночный локомотив. Машинист, заметив помеху на путях, попытался затормозить, применив экстренное торможение. Но расстояние оказалось слишком маленьким — поезд не успел остановиться. В результате случилось столкновение.