Полиция прокомментировала смертельную аварию с поездом и скорой в Стерлитамаке

По предварительным данным, авария случилась около восьми вечера на Стерлибашевском тракте. Водитель скорой помощи собирался проехать по железнодорожному переезду, однако не смог избежать столкновения с тепловозом. 67-летняя пациентка скорой скончалась, ещё один человек находится в реанимации.