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Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Госавтоинспекция Башкирии рассказала о смертельной аварии в Башкирии

Полиция прокомментировала смертельную аварию с поездом и скорой в Стерлитамаке

21 февраля 2024, 03:17
Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Госавтоинспекция Башкирии рассказала о смертельной аварии в Башкирии

Правоохранители считают, что водитель скорой допустил столкновение с поездом.

ГИБДД официально прокомментировала ДТП с погибшей женщиной в Стерлитамаке. Пресс-релиз опубликован в телеграм-канале Госавтоинспекции Башкортостана.

Напомним, вчера вечером локомотив столкнулся с каретой скорой помощи. В аварии погибла пациентка, пострадали четверо.

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с поездом
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По предварительным данным, авария случилась около восьми вечера на Стерлибашевском тракте. Водитель скорой помощи собирался проехать по железнодорожному переезду, однако не смог избежать столкновения с тепловозом. 67-летняя пациентка скорой скончалась, ещё один человек находится в реанимации.

Экстренные службы устанавливаются обстоятельства аварии.

Появилось видео с места столкновения поезда и «скорой» в Башкирии
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#Происшествия#ДТП с поездом#Новости Башкирии#Транспорт#ДТП со скорой помощью#Идэль Гумеров
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