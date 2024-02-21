Полиция прокомментировала смертельную аварию с поездом и скорой в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
ГИБДД официально прокомментировала ДТП с погибшей женщиной в Стерлитамаке. Пресс-релиз опубликован в телеграм-канале Госавтоинспекции Башкортостана.
Напомним, вчера вечером локомотив столкнулся с каретой скорой помощи. В аварии погибла пациентка, пострадали четверо.
По предварительным данным, авария случилась около восьми вечера на Стерлибашевском тракте. Водитель скорой помощи собирался проехать по железнодорожному переезду, однако не смог избежать столкновения с тепловозом. 67-летняя пациентка скорой скончалась, ещё один человек находится в реанимации.
Экстренные службы устанавливаются обстоятельства аварии.