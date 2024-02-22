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ДТП со скорой помощью

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2024
К трагической аварии с поездом и скорой в Башкирии подключилась трудовая инспекция
22 февраля, 09:26
Пострадавших в ДТП со скорой помощью и поездом доставили санитарной авиацией в Уфу
Одну из пострадавших перевели из реанимации в отделение.
21 февраля, 07:23
Минтранс Башкирии: машинист сделал всё, что мог во избежание столкновения со скорой
Машинист применил экстренное положение, но этого не хватило, чтобы избежать трагедии. Рабочие локомотивной бригады не пострадали.
21 февраля, 03:43
Полиция прокомментировала смертельную аварию с поездом и скорой в Стерлитамаке
Правоохранители считают, что водитель скорой допустил столкновение с поездом.
21 февраля, 03:17
Минздрав прокомментировал страшную аварию в Стерлитамаке
В ситуацию пришлось вмешаться министру здравоохранения.
21 февраля, 03:08
2020
В Башкирии в страшном ДТП между легковушкой и КамАЗом погибли два человека
20 января 2020, 05:44
2019
В ГИБДД Башкирии сообщили подробности аварии, в которой погибли два человека
В настоящий момент установлены не все личности погибших.
29 ноября 2019, 11:12
2017
В Башкирии на трассе в ДТП опрокинулась машина «скорой помощи»
Медицинский спецавтомобиль протаранила иномарка.
11 сентября 2017, 09:00

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