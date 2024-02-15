Старт продаж коттеджного посёлка «Миллаверде» — переезжайте по любви!

В «Миллаверде» так легко быть счастливым каждый день! Ведь он строится в одном из самых тихих и экологически чистых районов пригорода Уфы рядом с селом Миловка. Леса, озёра и расслабленная атмосфера размеренной загородной жизни. Здесь нет загруженных трасс, но есть развитая транспортная сеть и близость к городу. Нужно просто выбрать маршрут, и вы спокойно сможете доехать до дома через Затон или Дёму. Всего 20 минут на машине, и вы в кругу своих родных и близких.