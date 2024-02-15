Старт продаж коттеджного посёлка «Миллаверде» — переезжайте по любви!

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Мамины руки и тепло родительской заботы… Первая влюблённость и бабочки в животе… Рождение детей и чувство безграничного счастья… Просторный, уютный загородный дом, наполненный счастливым смехом ваших близких.
Встречайте! Самая романтичная премьера 2024 года — коттеджный посёлок «Миллаверде» от крупнейшего застройщика загородной недвижимости РБ ГК «Жилой Квартал».
— Разрабатывая новый коттеджный посёлок «Миллаверде», мы вдохновлялись самым прекрасным чувством — любовью. И постарались перенести всю глубину этого состояния в его концепцию, применив авторский метод проектирования HARMONY. В его основе чистота пространства без лишних элементов, а ландшафтная архитектура формируется вокруг человека, его ценностей, принципов и потребностей. Плавные линии главного бульвара, парк, тихие живописные улочки, сдержанная архитектура — все это призвано дарить чувство уверенности, свободы и любви, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
В «Миллаверде» так легко быть счастливым каждый день! Ведь он строится в одном из самых тихих и экологически чистых районов пригорода Уфы рядом с селом Миловка. Леса, озёра и расслабленная атмосфера размеренной загородной жизни. Здесь нет загруженных трасс, но есть развитая транспортная сеть и близость к городу. Нужно просто выбрать маршрут, и вы спокойно сможете доехать до дома через Затон или Дёму. Всего 20 минут на машине, и вы в кругу своих родных и близких.
И возвращаясь домой вы каждый раз будете заново в него влюбляться. Единая архитектура, ухоженные улицы, тёплые натуральные цвета и природные материалы будут создавать уникальную атмосферу. А особый вид художественной кладки с сочетанием нескольких оттенков из одной палитры обеспечит неповторимый вид дома и подчеркнёт ваш безупречный вкус.
— Для комфортного проживания в коттеджном посёлке «Миллаверде», мы предусмотрели закрытую территорию с видеонаблюдением для безопасности вашей семьи. Пешеходный бульвар и большой тематический парк для прогулок. Спортивная площадка на свежем воздухе, где будут установлены тренажёры и снаряды для того, чтобы наши жильцы могли поддерживать себя в отличной форме. Целых 3 детских площадки для развития ваших детей. И конечно же все коммуникации будут подведены к дому, а за порядком на территории будет следить собственная управляющая компания, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
«Миллаверде» — романтичный островок, среди большой цивилизации, который сохраняет чувство прекрасного и подлинного, созданный для истинных ценителей жизни. Он силён своей стилистикой, потому что этот поселок в высшей степени благороден, ярок и удивителен.
Расцветающий весной, преображающийся и наливающийся красками жизни, он будет наполнять вас и ваших близких чувством истинного наслаждения жизнью.
Светящийся в лучах яркого летнего солнца, создающий романтическое настроение, когда все понятно без слов.
Одетый в настроение желтой осени, согревающий своим уютом и умиротворением, он словно окутывает, и вы чувствуете настоящий домашний очаг.
Покрытый белым снегом он пробуждает дух настоящего праздника, где за большим столом в кругу самых близких людей, загадывая желания вы встречаете Новый год.
Он всегда разный, но всегда про одно… про любовь.
Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время она построила четырнадцать жилых комплексов и ввела в эксплуатацию полтора миллиона квадратных метров жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья.
Узнать больше о новом коттеджном посёлке «Миллаверде» вы можете по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисе продаж ГК «Жилой Квартал» по адресу: г. Уфа, ул. З. Биишевой, 13.