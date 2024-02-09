ЖК «Сапфир» поборется за звание лучшего в России

— Всем известно, что большой комфорт складывается из маленьких деталей. Поэтому ЖК «Сапфир» будет встречать своих жильцов и их гостей дизайнерскими холлами, а для удобства проживания мы предусмотрели: подземный паркинг с лифтовым сообщением с жилыми этажами, колясочные и велосипедные в холлах на первом этаже, специальные корзины для кондиционеров, чтобы сохранить красоту фасада. Но отличительной чертой является его квартирография — мы решили уйти от общего тренда на сокращение площади квартир, и ориентироваться на тех, кто покупает квартиру для себя и своей семьи. Наши планировки не имеют излишеств, но отличаются продуманным, удобным и функциональным зонированием. Площадь начинается от 36 кв. м, а на этаже всего 7-9 квартир разного метража. Что призвано повысить безопасность и комфорт жителей комплекса, ведь их будут окружать только хорошо знакомые соседи. Кроме того, мы запроектировали витражное остекление лоджий и увеличенные до 1,75 м окна, чтобы каждый день любоваться завораживающими видами на лесной массив и панораму города, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».