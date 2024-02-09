ЖК «Сапфир» поборется за звание лучшего в России

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
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Updated Сегодня, 11:13
Ежегодно в ней участвуют девелоперы со всей страны, чтобы подтвердить высокое качество строительства своих объектов. А оргкомитет и независимая экспертная комиссия, которая состоит из самых опытных и влиятельных профессионалов в сфере недвижимости, определяют лучших среди огромного количества строящихся жилых комплексов, учитывая весь процесс девелопмента.
В этом году защищать честь Башкирии будет ЖК «Сапфир», который активно строится ГК «Жилой Квартал» в самом инфраструктурно развитом районе Уфы, на пересечении улиц Комсомольская и Бабушкина.
— Уже более 20 лет ГК «Жилой Квартал» успешно возводит, как многоквартирные жилые комплексы в пригороде, так и комфортабельные коттеджные посёлки, в которых на сегодняшний день счастливо живут более 50 000 человек. И дебютируя в городской застройке, мы вложили весь свой опыт для создания особенного и по-настоящему комфортного для жизни ЖК «Сапфир». И то, что всего за полгода реализации он уже второй раз вызывает интерес профессионального сообщества на федеральном уровне говорит о том, что нам это удалось, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Напомним, что в сентябре 2023 года в рамках 56-й конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» ЖК «Сапфир» уже был отмечен дипломом федерального уровня за решения повышающие потребительские качества, пройдя строгую оценку по 133 параметрам. А наиболее высокие оценки ЖК «Сапфир» получил по таким критериям, как: социальная инфраструктура, входные группы и подъезды, и потребительские особенности дома и квартир.
— Всем известно, что большой комфорт складывается из маленьких деталей. Поэтому ЖК «Сапфир» будет встречать своих жильцов и их гостей дизайнерскими холлами, а для удобства проживания мы предусмотрели: подземный паркинг с лифтовым сообщением с жилыми этажами, колясочные и велосипедные в холлах на первом этаже, специальные корзины для кондиционеров, чтобы сохранить красоту фасада. Но отличительной чертой является его квартирография — мы решили уйти от общего тренда на сокращение площади квартир, и ориентироваться на тех, кто покупает квартиру для себя и своей семьи. Наши планировки не имеют излишеств, но отличаются продуманным, удобным и функциональным зонированием. Площадь начинается от 36 кв. м, а на этаже всего 7-9 квартир разного метража. Что призвано повысить безопасность и комфорт жителей комплекса, ведь их будут окружать только хорошо знакомые соседи. Кроме того, мы запроектировали витражное остекление лоджий и увеличенные до 1,75 м окна, чтобы каждый день любоваться завораживающими видами на лесной массив и панораму города, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Важно отметить, что купить квартиру в ЖК «Сапфир» можно воспользовавшись услугой Trade in от ГК «Жилой Квартал».
— Очень многим для того, чтобы улучшить жилищные условия необходимо продать квартиру, и большинство откладывают решение этого вопроса до последнего, так как боятся проблем, возникающих при продаже недвижимости. Именно поэтому наши клиенты абсолютно бесплатно[1] могут воспользоваться услугой Trade in и без проблем поменять своё жильё на новое. Кроме того, вместе с услугой Trade in вы можете использовать жилищные сертификаты, материнский капитал и ипотеку, — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Trade in от ГК «Жилой Квартал» — это помощь квалифицированных менеджеров в продаже вашей недвижимости и подборе оптимального варианта среди объектов девелопера. Воспользовавшись этой услугой, вы можете быть уверены, что ваша старая квартира будет продана в максимально короткие сроки и по рыночной цене, а выбранная вами квартира в ЖК «Сапфир» дождётся вас и не поднимется в стоимости. При этом ГК «Жилой Квартал» берёт на себя все расходы на рекламу вашей старой квартиры и оказывает полное юридическое сопровождение.
Самое главное, что воспользоваться услугой очень просто. Для этого вам нужно сделать всего несколько шагов:
Всё, с этого момента все вопросы по продаже вашей недвижимости решают сотрудники ГК «Жилой Квартал».
Квартира в ЖК «Сапфир» добавит магии комфорта в вашу жизнь и станет отличным выбором для тех, кто покупает первое жильё или планирует расширение жилплощади. Это жилой комплекс, созданный ГК «Жилой Квартал» для приятной и счастливой жизни — среда, в которой каждый будет чувствовать себя дома. Узнать больше о проекте вы можете на сайте , по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8 и ул. З. Биишевой, 13.
[1] Предложение не является публичной офертой. Услуга предоставляется бесплатно только при условии покупки нового жилья у ГК «Жилой Квартал».
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