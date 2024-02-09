«Уфаводоканал» заплатит водителям до 15 тысяч рублей за прорывы

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Предприятие получило жалобы от горожан, которые владеют автомобилями и пострадали от прорыва коллектора. ЧП случилось на территории, прилегающей к «Петону», передает «Коммерсант». Экспертизу было решено провести по каждому обращению.
Для добровольного возмещения ущерба предприятие будет выплачивать автолюбителям до 15 тысяч рублей. Деньги можно потратить на химчистку, мойку салонов.
Те, кто настаивают на более крупном ущербе, получат средства с привлечением страховых. Всего требования о возмещении направили 18 автовладельцев, они надеялись получить около 4,5 млн рублей.
В начале декабря минувшего года на напорном канализационном коллекторе случилась авария. Содержимое колодца вылилось на дорогу и задело машины. Заработали системы лишь к середине месяца.
Ранее стало известно, что за неделю в январе более 36 тысяч человек «страдали» из-за аварий на сетях ЖКХ. Жители Башкирии часами сидели без коммунальных услуг.