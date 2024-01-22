Аварии в коммунальной сфере коснулись более 30 тыс человек в Башкирии

Чиновница рассказала, что с 15 по 21 января 5 976 человек остались без горячего водоснабжения из-за аварий. При этом устранение аварии заняло больше времени, чем требуют нормативы (4 часа единовременно). Так, в уфимском Инорсе, на улице Георгия Мушникова многоквартирный дом 8 часов пробыл без горячий воды из-за повреждения трубы диаметром 150 мм. Отключение в пределах нормы коснулось 8 797 жителей 42 домов. Плановые отключения из-за ремонтных и профилактических работ ощутили на себе 12 545 человек, проживающих в 52 домах.