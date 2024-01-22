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Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

За неделю тысячи человек в Башкирии остались без горячей воды из-за аварий

Аварии в коммунальной сфере коснулись более 30 тыс человек в Башкирии

22 января 2024, 07:59
Фото: 1MI

За неделю тысячи человек в Башкирии остались без горячей воды из-за аварий

В общей сложности перебои в подаче коммунальных ресурсов коснулись более 60 тыс человек за неделю.

За неделю более 36 тыс человек затронули аварии в жилищно-коммунальной сфере Башкирии. Об этом на совещании правительства доложила министр ЖКХ Ирина Голованова.

Чиновница рассказала, что с 15 по 21 января 5 976 человек остались без горячего водоснабжения из-за аварий. При этом устранение аварии заняло больше времени, чем требуют нормативы (4 часа единовременно). Так, в уфимском Инорсе, на улице Георгия Мушникова многоквартирный дом 8 часов пробыл без горячий воды из-за повреждения трубы диаметром 150 мм. Отключение в пределах нормы коснулось 8 797 жителей 42 домов. Плановые отключения из-за ремонтных и профилактических работ ощутили на себе 12 545 человек, проживающих в 52 домах.

7 595 человек остались без отопления. Например, в Аургазинском районе подачу тепловой энергии остановили на 21,5 часов, в Белорецком районе — на 9 часов 20 минут.

Всего отключения подачи коммунальных ресурсов (электроснабжение, отопление, водоснабжение) пережили 60 900 человек, из них из-за аварий — 36 466 человек.

Недавно стало известно, что «Уфаводоканал» поднял тарифы на подачу питьевой воды. А мужчина из Башкирии призвал главу региона не повышать тарифы, а улучшить работу жилищно-коммунального сектора.

Радия Хабирова призвали пересмотреть отношение к ЖКХ и не поднимать тарифы
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#Общество#Происшествия#Уфа#ЖКХ#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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