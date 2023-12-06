Машины поплыли: в Уфе прорвало канализацию на проспекте Салавата Юлаева

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:51
В Уфе произошёл порыв коллектора на трассе, которая проходит вдоль проспекта Салавата Юлаева. В настоящий момент над устранением последствий потопа работают аварийные службы.
на кадрах с места происшествия видно, что водой оказалась затоплена парковка у здания ПЕТОН. По словам очевидцев, некоторые машины буквально «поплыли» от напора воды.
«Произошёл порыв на трассе, которая проходит вдоль проспекта Салавата Юлаева. Службы на месте. Принимаются все экстренные меры. Взял ситуацию под личный контроль», — заявил прибывший на место глава Октябрьского района Сергей Плотников.