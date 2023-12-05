В Уфе из-за прорыва канализации затопило целую улицу

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В столице Башкирии по адресу Галле 34 обнаружена серьезная авария на напорном канализационном коллекторе диаметром 900 мм. Утечка из канализационного коллектора привела к затоплению проезжей части и тротуара фекалиями.
Экспертная группа специалистов отправилась к месту происшествия и начала необходимые ремонтные мероприятия. Область, пораженная протечкой, надежно изолирована от доступа. В настоящее время проводятся активные действия по локализации и устранению аварийной ситуации.