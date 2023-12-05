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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В Уфе на улице Города Галле произошла утечка канализации

В Уфе из-за прорыва канализации затопило целую улицу

5 декабря 2023, 14:48
Фото: Уфа с огоньком

В Уфе на улице Города Галле произошла утечка канализации

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РБ «Уфаводоканал»

В столице Башкирии по адресу Галле 34 обнаружена серьезная авария на напорном канализационном коллекторе диаметром 900 мм. Утечка из канализационного коллектора привела к затоплению проезжей части и тротуара фекалиями.

Экспертная группа специалистов отправилась к месту происшествия и начала необходимые ремонтные мероприятия. Область, пораженная протечкой, надежно изолирована от доступа. В настоящее время проводятся активные действия по локализации и устранению аварийной ситуации.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Прорыв канализации#Канализация
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