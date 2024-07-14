mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Прорыв

Выбрать дату
Июль 2024
Дамбу прорвало в Башкирии
Автомобилистов просят объезжать аварийный затопленный участок, сообщает глава Зилаирского района Борис Мелкоедов.
14 июля 2024, 11:47
Апрель 2024
По уфимским дорогам растеклись коричневые реки
Сегодня днем, 5 апреля, по дорогам в Уфе растеклась коричневая река. Прорыв зафиксировали на перекрестке улиц Кувыкина и Рабкоров, передает Telegram-канал Bashdtp official.
5 апреля 2024, 15:57
Март 2024
Изношенные сети в Уфе привели к прорыву
В уфимской Черниковке затопило проезжую часть. Все из-за прорыва на улице Комарова, который случился сегодня, 11 марта. Об этом пишет портал «ЮТВ».
11 марта 2024, 14:58

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика