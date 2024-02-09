В Уфе школьники побывали в гостях у ученых «Роснефти»

Школьники также получили уникальную возможность наблюдать в натуральную величину нефтяное оборудование и протекающие в нем процессы с помощью специальных AR-очков. Технологии дополненной и виртуальной реальности в «Роснефти» применяются для обучения и непосредственно работы специалистов. Так, геодезист с помощью очков дополненной реальности может увидеть координаты местности и параметры конструкций, также с ними учатся выполнять работы на сложном оборудовании, а проектировщики — могут разрабатывать план помещения. Чтобы цифровой объект на 100% соответствовал оригиналу, AR-разработчики выезжают на производственные объекты, изучают технические документы, проводят съёмки и только потом создают 3D-модели.