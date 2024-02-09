В Уфе школьники побывали в гостях у ученых «Роснефти»

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Более 80 уфимских школьников познакомились с современными роботизированными комплексами в нефтегазовой области, технологиями 3D-печати, дополненной и виртуальной реальности. На примере пилотных проектов по автоматизации и роботизации ремонта электропогружных установок и насосно-компрессорных труб специалисты научного института показали, как роботизированные решения облегчают труд нефтяников. Промышленные «роботы» берут на себя монотонный или тяжелый ручной труд, значительно повышают эффективность и скорость производственных процессов.
Особенно школьники заинтересовались производственными процессами на 3D-принтере. С помощью аддитивных технологий в периметре «Роснефти» создают различные элементы оборудования — это, например, крыльчатки электродвигателей, корпуса, крышки и кронштейны технологических установок, шестерни и множество других деталей различного назначения. В зависимости от размера и сложности деталь может печататься от нескольких минут до нескольких суток. Отметим, что полученные в процессе встречи изделия гостям разрешили забрать с собой в качестве памятных сувениров.
Школьники также получили уникальную возможность наблюдать в натуральную величину нефтяное оборудование и протекающие в нем процессы с помощью специальных AR-очков. Технологии дополненной и виртуальной реальности в «Роснефти» применяются для обучения и непосредственно работы специалистов. Так, геодезист с помощью очков дополненной реальности может увидеть координаты местности и параметры конструкций, также с ними учатся выполнять работы на сложном оборудовании, а проектировщики — могут разрабатывать план помещения. Чтобы цифровой объект на 100% соответствовал оригиналу, AR-разработчики выезжают на производственные объекты, изучают технические документы, проводят съёмки и только потом создают 3D-модели.
— Роботизация, аддитивные технологии, виртуальная и дополненная реальность — высоко востребованы как в России, так и во всем мире. Наша задача продвигать и знакомить подрастающее поколение с данными направлениями, поэтому мы регулярно проводим встречи со школьниками и студентами. Ежегодно наш институт организует ИТ-марафон, где в рамках различных соревнований привлекает талантливую молодежь к решению реальных производственных задач. Надеюсь, после сегодняшней встречи многие ребята задумаются о том, чтобы связать свою профессиональную карьеру с нефтяной отраслью, — подчеркнул старший специалист отдела роботизации производственных процессов ООО «РН-БашНИПИнефть» Владислав Ермолаев.
Будущие студенты с большим интересом расспрашивали о рабочих процессах, что говорит о заинтересованности профессиями нефтяной отрасли. Специалисты института рассказали о девяти корпоративных кафедрах «Роснефти» в ведущих вузах Башкортостана — УУНиТ и УГНТУ. В частности, робототехников готовят на базовой кафедре «Информационные технологии управления в робототехнике и мехатронике» в УГНТУ. В процессе обучения студенты получают возможность пройти практику и стажировку в институте и впоследствии присоединиться к высококвалифицированному коллективу «Роснефти».
По словам организаторов мероприятия, такие профориентационные встречи помогают развить в школьниках исследовательский интерес, раскрыть потенциал научной деятельности. Проект «В гостях у ученого» проходит не первый год, и практика показывает, что не только мастер-классы и лекции, но и сам по себе диалог на равных помогает наладить профессиональную коммуникацию с подрастающим поколением. Кроме того, совместная работа нефтяников и молодежного движения знакомит школьников с кадровыми возможностями нефтегазовой отрасли, помогая им определить свое профессиональное будущее.
Напомним, «РН-БашНИПИнефть» — крупнейший научно-исследовательский и проектный институт «НК „Роснефть“». Здесь осуществляется полный цикл проектирования разработки и обустройства основных месторождений компании. На базе института создан Центр разработки наукоемкого программного обеспечения, который занимается развитием корпоративной линейки прикладного ПО и импортозамещением зарубежных аналогов. «Движение первых» — российское движение детей и молодежи, основанное при поддержке президента РФ. Главной задачей движения является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации подрастающего поколения по различным направлениям.