Работа юной уфимки представлена в экспозиции генеративного искусства в Русском музее

— Искусственный интеллект развивается и уже активно используется в системе здравоохранения, образования, промышленности и досуга Башкирии. Среди молодежи существует большой спрос на изучение возможностей ИИ. Об этом можно судить по большому количеству участников и победителей проекта «Поколение М» из нашей республики. Ребята из Башкирии всегда активно участвуют в наших конкурсах и регулярно становятся призерами в разных номинациях. В числе победителей были школьники из Мелеуза, Белорецка, Уфы и других городов республики. Уверен, что и для Милославы эта победа стала первым, но важным этапом в её творческом пути, — говорит директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.