Работа юной уфимки представлена в экспозиции генеративного искусства в Русском музее

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Шестиклассница из Уфы Милослава Валеева при помощи нейросети создала картину в стиле прославленного русского художника, основателя абстракционизма Василия Васильевича Кандинского. Искусственный интеллект дополнил эскиз юной художницы необычным цветовым решением и сочетанием живописных и графических элементов. Освоить современные технологии юной художнице помогла просветительская программа по направлению научно-технологического искусства на онлайн-платформе «Поколение М».
Два месяца ребята со всей страны могли использовать развернутую в облаке CloudMTS нейросеть для создания уникальных произведений в стиле великих живописцев, учились грамотно использовать искусственный интеллект в качестве помощника, чтобы дописать и усовершенствовать свои творческие работы.
Искусственный интеллект МТС просканировал больше 10 тысяч загруженных в чат-бот рисунков и самостоятельно составил арт-экспозицию, куда вошли работы участников из девяти регионов России. Во многих полотнах можно увидеть стилизацию под произведения великих русских художников, таких как Айвазовский, Кандинский, Коровин, Рерих.
— Искусственный интеллект развивается и уже активно используется в системе здравоохранения, образования, промышленности и досуга Башкирии. Среди молодежи существует большой спрос на изучение возможностей ИИ. Об этом можно судить по большому количеству участников и победителей проекта «Поколение М» из нашей республики. Ребята из Башкирии всегда активно участвуют в наших конкурсах и регулярно становятся призерами в разных номинациях. В числе победителей были школьники из Мелеуза, Белорецка, Уфы и других городов республики. Уверен, что и для Милославы эта победа стала первым, но важным этапом в её творческом пути, — говорит директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.