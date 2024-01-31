В больницу села Чекмагуш поступил новый УЗИ-аппарат

Posted 31 января, 14:13
Published 31 января, 14:13
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
— Аппарат уже введен в эксплуатацию и установлен в детской поликлинике. Врачи прошли необходимую подготовку для его использования. Метод УЗИ-диагностики очень распространен, так как он безвредный, не имеет противопоказаний и может применяться у лиц любого возраста, — рассказали в министерстве здравоохранения республики.
Оборудование произведено в России и оснащено передовыми инструментами для проведения диагностических исследований. Аппарат позволяет получать изображение высокого качества, также он прост и комфортен в использовании. Система задействует ведущие технологии обработки, что обеспечивает врачу получение изображений высокого качества и контрастности без шумов и помех.
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.