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Posted 31 января, 14:13

Published 31 января, 14:13

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

В больницу села Чекмагуш поступил новый УЗИ-аппарат

31 января 2024, 14:13
Современный ультразвуковой сканер поступил в Чекмагушевскую центральную районную больницу Башкирии по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом рассказали в республиканском минздраве.

— Аппарат уже введен в эксплуатацию и установлен в детской поликлинике. Врачи прошли необходимую подготовку для его использования. Метод УЗИ-диагностики очень распространен, так как он безвредный, не имеет противопоказаний и может применяться у лиц любого возраста, — рассказали в министерстве здравоохранения республики.

Оборудование произведено в России и оснащено передовыми инструментами для проведения диагностических исследований. Аппарат позволяет получать изображение высокого качества, также он прост и комфортен в использовании. Система задействует ведущие технологии обработки, что обеспечивает врачу получение изображений высокого качества и контрастности без шумов и помех.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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