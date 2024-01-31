В больницу села Чекмагуш поступил новый УЗИ-аппарат

— Аппарат уже введен в эксплуатацию и установлен в детской поликлинике. Врачи прошли необходимую подготовку для его использования. Метод УЗИ-диагностики очень распространен, так как он безвредный, не имеет противопоказаний и может применяться у лиц любого возраста, — рассказали в министерстве здравоохранения республики.