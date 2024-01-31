Гибель подростка на ж\д переезде, низкая рождаемость и убийство топором

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Вечером 30 января 2024 года на 256 км перегона «Кумертау-Ермолаево» Куйбышевской железной дороги произошло трагическое событие, в результате которого погиб несовершеннолетний, родившийся в 2006 году. Подросток, который в момент пересечения железнодорожных путей слушал музыку через наушники, не заметил приближающийся поезд. Машинист, не имея возможности предотвратить наезд, не смог избежать трагедии. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагическому инциденту.
16-летний житель Хайбуллинского района был приговорен Зилаирским межрайонным судом к лишению свободы в воспитательной колонии на восемь лет. Его признали виновным в убийстве 17-летней девушки. В августе 2023 года группа подростков употребляла алкоголь недалеко от села Галиахметово. В вечернее время, когда компания начала разбегаться, осужденный предложил отвезти потерпевшую до ее дома. В процессе движения возник спор между ними: попутчица угрожала подростку, что расскажет его семье о том, что он пьяным сидит за рулем. В ярости парень отвез девушку в лес, где он ударил ее по голове несколько раз острием топора, а затем спрятал тело и бежал с места преступления, попав в ДТП.
Людмилу Улицкую, известную писательницу из Башкирии, лишили звания профессора московского университета из-за ее позиции по СВО. Эту информацию глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская получила в ответ на свой запрос от РХТУ имени Менделеева. Она сообщила об этом в своем Telegram-канале. Депутат была весьма недовольна тем фактом, что Улицкая, которая финансирует ВСУ, не была лишена почетного звания профессора, она решила обратиться за разъяснениями к Минобрнауки и руководителям РХТУ. Однако в ответ на ее запрос она получила информацию, что 50 человек, присутствовавших на совещании ученого совета университета, проголосовали за отзыв звания Улицкой. По словам Ямпольской, Людмилу Улицкую лишили звания почётного профессора вуза еще в августе 2023 года.
За январь–ноябрь 2023 года в регионе появилось на свет 32664 детей, включая 16751 мальчиков и 15913 девочек. Рождаемость снизилась на 1,6% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Показатель рождаемости в Башкирии за 11 месяцев 2023 года составил 8,8 на 1000 населения. В 30 муниципалитетах этот показатель ниже среднего значения по республике, в остальных 33 муниципалитетах он выше среднего значения. Самая тревожная ситуация с рождаемостью наблюдалась в Федоровском районе, где этот показатель составил всего 5 на 1000 жителей. Также в трудную ситуацию попали Ермекеевский (6), Белебеевский (6,3) районы, а также Агидель (6,3) и Салават (6,8).
Жительница Стерлитамака держала взаперти свою дочь. Инна (имя изменено — прим. ред) — безработная женщина — несколько лет не выпускала ребёнка из дома. В то время, как сверстники учились в четвёртом классе, десятилетняя девочка пришла в первый. Лесе (имя изменено — прим. ред.) были недоступны прогулки и игры с друзьями. Чтобы избежать социализации девочки, женщина завесила окна плотной тканью, а дверь девочке не открывала. Также она постоянно переезжала с места на место, чтобы никто не мог найти Лесю. Их пришлось объявить в розыск. В дело вмешались судебные приставы, которые смогли найти Лесю и Инну.