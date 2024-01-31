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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:22

16-летний житель Хайбуллинского района осужден за убийство девушки топором

В Башкирии подросток получил 8 лет лишения свободы за убийство 17-летней девушки

31 января 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney

16-летний житель Хайбуллинского района осужден за убийство девушки топором

Об этом сообщили пресс-службы Следственного комитета Башкирии и прокуратуры республики.

16-летний житель Хайбуллинского района был приговорен Зилаирским межрайонным судом к лишению свободы в воспитательной колонии на восемь лет. Его признали виновным в убийстве 17-летней девушки (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Семье потерпевшей была вручена компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей со стороны подсудимого.

В ходе судебного процесса было установлено, что в августе 2023 года группа подростков употребляла алкоголь недалеко от села Галиахметово. В вечернее время, когда компания начала разбегаться, осужденный предложил отвезти потерпевшую до ее дома. В процессе движения возник спор между ними: попутчица угрожала подростку, что расскажет его семье о том, что он пьяным сидит за рулем. В ярости парень отвез девушку в лес, где он ударил ее по голове несколько раз острием топора, а затем спрятал тело и бежал с места преступления, попав в ДТП.

С заявлением о пропаже девушки обратилась ее тетя, которая была в гостях у нее на каникулах. Женщина рассказала полиции, что ее племянница ушла гулять с друзьями вчера днем, но так и не вернулась.

Подозреваемый был идентифицирован по фрагментам деталей автомобиля, найденных на месте убийства, и тело девушки было обнаружено через несколько дней.

#Происшествия#Убийство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Подростки#Смерть подростка#Жестокое убийство#Виалина Ахсанова
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