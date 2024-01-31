Названы районы Башкирии с наиболее низкими показателями рождаемости

Самая тревожная ситуация с рождаемостью наблюдалась в Федоровском районе, где этот показатель составил всего 5 на 1000 жителей. Также в трудную ситуацию попали Ермекеевский (6), Белебеевский (6,3) районы, а также Агидель (6,3) и Салават (6,8).