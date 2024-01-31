Названы районы Башкирии с наиболее низкими показателями рождаемости

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
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Updated Сегодня, 10:56
Аналитики Башстата представили обновленные данные об демографической ситуации в Башкирии за январь-ноября прошлого года. Об этом сообщает издание UfaTime.
За этот период в регионе появилось на свет 32664 детей, включая 16751 мальчиков и 15913 девочек. Рождаемость снизилась на 1,6% по сравнению с таким же периодом 2022 года.
Показатель рождаемости в Башкирии за 11 месяцев 2023 года составил 8,8 на 1000 населения. В 30 муниципалитетах этот показатель ниже среднего значения по республике, в остальных 33 муниципалитетах он выше среднего значения.
Самая тревожная ситуация с рождаемостью наблюдалась в Федоровском районе, где этот показатель составил всего 5 на 1000 жителей. Также в трудную ситуацию попали Ермекеевский (6), Белебеевский (6,3) районы, а также Агидель (6,3) и Салават (6,8).
В Бурзянском районе (13,6) и Баймакском районе (12,2) отмечается высокий уровень рождаемости. Также высокий уровень рождаемости наблюдается в Архангельском (11,8), Абзелиловском (11,4), Архангельском (11,4) и Иглинском (10,7) районах. С другой стороны, в этих районах отмечается высокий уровень рождаемости.