Мамаша из Башкирии скрывала свою дочь от людей, запрещая ей прогулки

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:24
Жительница Стерлитамака держала взаперти свою дочь, передаёт «Башинформ» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.
В издании рассказали, что Инна (имя изменено — прим. ред) — безработная женщина — несколько лет не выпускала ребёнка из дома. В то время, как сверстники учились в четвёртом классе, десятилетняя девочка пришла в первый. Лесе (имя изменено — прим. ред.) были недоступны прогулки и игры с друзьями. Чтобы избежать социализации девочки, женщина завесила окна плотной тканью, а дверь девочке не открывала. Также она постоянно переезжала с места на место, чтобы никто не мог найти Лесю. Их пришлось объявить в розыск.
Чтобы избежать поимки, Инна избегала пользование банковскими картами, не открывала дверь незнакомым людям.
В дело вмешались судебные приставы, которые смогли найти Лесю и Инну. Выяснилось, что у Леси есть отец, проживающий в Москве, однако общение с ним было под запретом — таково было требование матери. Но суд обязал нерадивую мать передать ребёнка на воспитание папе.
Теперь ребёнок размещён в центре «Семья» — там она пробудет до возвращения отца из Москвы. Матерью девочки занимаются правоохранители.