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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В Башкирии мать держала в плену свою дочь, запрещая ей учиться

Мамаша из Башкирии скрывала свою дочь от людей, запрещая ей прогулки

31 января 2024, 06:22
Фото: 1MI

В Башкирии мать держала в плену свою дочь, запрещая ей учиться

В дело вмешались приставы.

Жительница Стерлитамака держала взаперти свою дочь, передаёт «Башинформ» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

В издании рассказали, что Инна (имя изменено — прим. ред) — безработная женщина — несколько лет не выпускала ребёнка из дома. В то время, как сверстники учились в четвёртом классе, десятилетняя девочка пришла в первый. Лесе (имя изменено — прим. ред.) были недоступны прогулки и игры с друзьями. Чтобы избежать социализации девочки, женщина завесила окна плотной тканью, а дверь девочке не открывала. Также она постоянно переезжала с места на место, чтобы никто не мог найти Лесю. Их пришлось объявить в розыск.

Чтобы избежать поимки, Инна избегала пользование банковскими картами, не открывала дверь незнакомым людям.

В дело вмешались судебные приставы, которые смогли найти Лесю и Инну. Выяснилось, что у Леси есть отец, проживающий в Москве, однако общение с ним было под запретом — таково было требование матери. Но суд обязал нерадивую мать передать ребёнка на воспитание папе.

Теперь ребёнок размещён в центре «Семья» — там она пробудет до возвращения отца из Москвы. Матерью девочки занимаются правоохранители.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Приставы#Идэль Гумеров#Опека
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