Мамаша из Башкирии скрывала свою дочь от людей, запрещая ей прогулки

В издании рассказали, что Инна (имя изменено — прим. ред) — безработная женщина — несколько лет не выпускала ребёнка из дома. В то время, как сверстники учились в четвёртом классе, десятилетняя девочка пришла в первый. Лесе (имя изменено — прим. ред.) были недоступны прогулки и игры с друзьями. Чтобы избежать социализации девочки, женщина завесила окна плотной тканью, а дверь девочке не открывала. Также она постоянно переезжала с места на место, чтобы никто не мог найти Лесю. Их пришлось объявить в розыск.