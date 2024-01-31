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Published Сегодня, 13:46

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Updated Сегодня, 13:49

Писательницу из Башкирии Людмилу Улицкую лишили звания профессора

Известную писательницу из Башкирии лишили звания профессора из-за ее позиции по СВО

31 января 2024, 13:46

Писательницу из Башкирии Людмилу Улицкую лишили звания профессора

Об этом сегодня сообщила в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Людмилу Улицкую, известную писательницу из Башкирии, лишили звания профессора московского университета из-за ее позиции по СВО. Эту информацию глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская получила в ответ на свой запрос от РХТУ имени Менделеева. Она сообщила об этом в своем Telegram-канале.

Депутат была весьма недовольна тем фактом, что Улицкая, которая финансирует ВСУ, не была лишена почетного звания профессора, она решила обратиться за разъяснениями к Минобрнауки и руководителям РХТУ. Однако в ответ на ее запрос она получила информацию, что 50 человек, присутствовавших на совещании ученого совета университета, проголосовали за отзыв звания Улицкой.

По словам Ямпольской, Людмилу Улицкую лишили звания почётного профессора вуза еще в августе 2023 года.

Кроме того, существует вероятность того, что Улицкую внесут в список экстремистов и террористов. Активисты из движения «Зов народа» обратились с такой инициативой к председателю СК и директору ФСБ, как сообщает RT.

Людмила Улицкая — уроженка Давлекановского района, она получила такие награды, как премия «Русский Букер» и премия «Большая книга». Ее произведения переведены на 33 языка. СМИ сообщают о том, что Улицкая неоднократно была включена в список претендентов на Нобелевскую премию по литературе.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Писатель#Виалина Ахсанова
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