Известную писательницу из Башкирии лишили звания профессора из-за ее позиции по СВО

Депутат была весьма недовольна тем фактом, что Улицкая, которая финансирует ВСУ, не была лишена почетного звания профессора, она решила обратиться за разъяснениями к Минобрнауки и руководителям РХТУ. Однако в ответ на ее запрос она получила информацию, что 50 человек, присутствовавших на совещании ученого совета университета, проголосовали за отзыв звания Улицкой.