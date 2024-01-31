mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В Башкирии по факту гибели подростка на ж/д путях возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после гибели 17-летнего юноши на ж/д переезде в Башкирии

31 января 2024, 09:38
Фото: 1MI

В Башкирии по факту гибели подростка на ж/д путях возбудили уголовное дело

Об этом сообщили в пресс-службе центрального МСУТ СК России.

В Башкирии возбуждено уголовное дело в связи с гибелью несовершеннолетнего на железной дороге. По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), следственными органами Центрального МСУТ было начато расследование.

Согласно проведенному следствием, вечером 30 января 2024 года на 256 км перегона «Кумертау-Ермолаево» Куйбышевской железной дороги произошло трагическое событие, в результате которого погиб несовершеннолетний, родившийся в 2006 году. Подросток, который в момент пересечения железнодорожных путей слушал музыку через наушники, не заметил приближающийся поезд. Машинист, не имея возможности предотвратить наезд, не смог избежать трагедии.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагическому инциденту. Был произведен осмотр места происшествия и подвижного состава с привлечением криминалистической техники, а также осуществлено допрос членов локомотивной бригады. Назначены экспертизы.

#Происшествия#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#РЖД
Подпишитесь
«Видим рост числа жалоб по снегу»: Хабиров обратился к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву
29 января, 08:25
«Голову в песок совать не надо»: Радий Хабиров высказался о митинге в Уфе
29 января, 07:58
В мессенджерах появилась информация о готовящемся в Башкирии теракте
29 января, 03:44
Фейерверки и опасные маневры: в центре Уфы разбилась элитная иномарка
29 января, 06:39
Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году
29 января, 08:04
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58