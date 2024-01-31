Уголовное дело возбудили после гибели 17-летнего юноши на ж/д переезде в Башкирии

Согласно проведенному следствием, вечером 30 января 2024 года на 256 км перегона «Кумертау-Ермолаево» Куйбышевской железной дороги произошло трагическое событие, в результате которого погиб несовершеннолетний, родившийся в 2006 году. Подросток, который в момент пересечения железнодорожных путей слушал музыку через наушники, не заметил приближающийся поезд. Машинист, не имея возможности предотвратить наезд, не смог избежать трагедии.