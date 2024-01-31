Уголовное дело возбудили после гибели 17-летнего юноши на ж/д переезде в Башкирии

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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В Башкирии возбуждено уголовное дело в связи с гибелью несовершеннолетнего на железной дороге. По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), следственными органами Центрального МСУТ было начато расследование.
Согласно проведенному следствием, вечером 30 января 2024 года на 256 км перегона «Кумертау-Ермолаево» Куйбышевской железной дороги произошло трагическое событие, в результате которого погиб несовершеннолетний, родившийся в 2006 году. Подросток, который в момент пересечения железнодорожных путей слушал музыку через наушники, не заметил приближающийся поезд. Машинист, не имея возможности предотвратить наезд, не смог избежать трагедии.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагическому инциденту. Был произведен осмотр места происшествия и подвижного состава с привлечением криминалистической техники, а также осуществлено допрос членов локомотивной бригады. Назначены экспертизы.