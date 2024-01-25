В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Сначала — о технической начинке. В восьмиступенчатой автоматической коробке передач, помимо привычных режимов (Стандарт, Спорт, Эко), появились новые — Снег, Грязь, Песок, Бездорожье. Вместе с турбированным двигателем на 2 л (249 л. с.) они обеспечивают машине как отличную динамику, так и плавность хода по самым непростым дорогам. Максимальная скорость не изменилась (195 км/ч), время разгона до «сотни» с новой трансмиссией составляет всего 9,3 с.
Также EXEED VX получил сверхскоростной процессор Qualcomm 8155. Это означает высокую вычислительную мощность и своевременную работу всех систем даже при высокой нагрузке. В салоне полностью переделана передняя панель: так, в автомобиле появился тройной центральный дисплей (два диагональю 12,3 дюйма и 15,6-дюймовый тачскрин) и широкий выбор удобных онлайн-сервисов, а также целый спектр функций удалённого управления автомобилем через мобильное приложение. В их числе — удаленный запуск двигателя, климат-контроль, отпирание и запирание автомобиля, поиск на парковке, необходимая информация о текущем состоянии автомобиля. Важно, что в самом авто есть интернет с возможностью обновления программного обеспечения через Wi-Fi.
В салоне внедорожника предполагается как семиместное, так и шестиместное размещение с двумя капитанскими креслами на втором ряду. Передние сиденья имеют функцию массажа, а «королевское сиденье» переднего пассажира позволяет полноценно отдохнуть в путешествии на большие расстояния. Ряд программируемых сценариев вождения позволяют активировать настройки в одно нажатие — речь о детском режиме, мойке, проветривании и др. Двойные стекла и система активного шумоподавления обеспечивают акустический комфорт, а аудиосистема с 23 динамиками порадует даже самого искушенного меломана. Отметим новый руль — с сенсорными кнопками. За управление трансмиссией теперь отвечает правый подрулевой рычажок, а пульты управления электроприводом сидений расположены на дверях.
Несколько слов и безопасности. Автомобиль имеет более 30 систем безопасности вождения, 10 подушек безопасности, ассистента водителя ADAS (что особенно полезно при длительных путешествиях), систему кругового обзора в 540 градусов с функцией «прозрачное шасси». Все это в совокупности позволило модели по праву завоевать пять звезд самого строгого рейтинга безопасности C-NCAP.
Что касается дизайна, то EXEED VX выгодно отличается вниманием к деталям: это касается отделки материалами высшего качества (в том числе натуральным деревом и кожей), работы с текстурами и оттенками, общего гармоничного сочетания материалов и фактур.
Узнать подробности ценового предложения, а также лично убедиться на тест-драйве, что перед вами динамичный и комфортный кроссовер, можно в офисе продаж официального дилера EXEED Центр Альфа-Сервис на Салавата Юлаева (проспект Салавата Юлаева, 24). Тел. +7 347 262 6000.