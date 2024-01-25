В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX

Также EXEED VX получил сверхскоростной процессор Qualcomm 8155. Это означает высокую вычислительную мощность и своевременную работу всех систем даже при высокой нагрузке. В салоне полностью переделана передняя панель: так, в автомобиле появился тройной центральный дисплей (два диагональю 12,3 дюйма и 15,6-дюймовый тачскрин) и широкий выбор удобных онлайн-сервисов, а также целый спектр функций удалённого управления автомобилем через мобильное приложение. В их числе — удаленный запуск двигателя, климат-контроль, отпирание и запирание автомобиля, поиск на парковке, необходимая информация о текущем состоянии автомобиля. Важно, что в самом авто есть интернет с возможностью обновления программного обеспечения через Wi-Fi.