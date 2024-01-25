МТС составила цифровой портрет студента Башкирии

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Большинство студентов (80%) — жители Поволжья. Также в топ-10 городов, предпочитающих осваивать профессию в учебных заведениях Башкортостана вошли Санкт-Петербург, Ижевск, Екатеринбург, Пермь, Самара и Сыктывкар. Согласно статистике, Big Data МТС, большинство студентов — люди в возрасте от 18 до 24 лет, причем среди них незначительно преобладают мужчины (51% от общего числа учащихся). При этом предпочтения по гаджетам делятся почти поровну: 51% предпочитают iOS, а 49% — Android.
Больше половины студентов (56%) живут с бюджетом до 40 тысяч рублей в месяц, 39% — до 80 тысяч рублей.
Столица Башкортостана предоставляет абитуриентам большой выбор для получения качественного высшего образования. Вузы Уфы предлагают студентам различные специальности, в том числе по современным востребованным направлениям. Кроме того, в рейтинг 100 лучших вузов России за 2023 год по версии агентства RAEX попали два университета Башкирии — Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) и Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ).