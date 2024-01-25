МТС составила цифровой портрет студента Башкирии

Большинство студентов (80%) — жители Поволжья. Также в топ-10 городов, предпочитающих осваивать профессию в учебных заведениях Башкортостана вошли Санкт-Петербург, Ижевск, Екатеринбург, Пермь, Самара и Сыктывкар. Согласно статистике, Big Data МТС, большинство студентов — люди в возрасте от 18 до 24 лет, причем среди них незначительно преобладают мужчины (51% от общего числа учащихся). При этом предпочтения по гаджетам делятся почти поровну: 51% предпочитают iOS, а 49% — Android.