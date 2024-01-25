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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

МТС составила цифровой портрет студента Башкирии

МТС составила цифровой портрет студента Башкирии

25 января 2024, 09:22
Фото: МТС
МТС составила цифровой портрет студентов, зачисленных в учебные заведения Башкортостана. В тройку лидирующих городов, из которых чаще всего приезжали абитуриенты, вошли Челябинск, Казань, Оренбург, а также Ханты-Мансийский АО.

Большинство студентов (80%) — жители Поволжья. Также в топ-10 городов, предпочитающих осваивать профессию в учебных заведениях Башкортостана вошли Санкт-Петербург, Ижевск, Екатеринбург, Пермь, Самара и Сыктывкар. Согласно статистике, Big Data МТС, большинство студентов — люди в возрасте от 18 до 24 лет, причем среди них незначительно преобладают мужчины (51% от общего числа учащихся). При этом предпочтения по гаджетам делятся почти поровну: 51% предпочитают iOS, а 49% — Android.

Больше половины студентов (56%) живут с бюджетом до 40 тысяч рублей в месяц, 39% — до 80 тысяч рублей.

Столица Башкортостана предоставляет абитуриентам большой выбор для получения качественного высшего образования. Вузы Уфы предлагают студентам различные специальности, в том числе по современным востребованным направлениям. Кроме того, в рейтинг 100 лучших вузов России за 2023 год по версии агентства RAEX попали два университета Башкирии — Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) и Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ).

#Общество#Андрей Королев#Новости
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