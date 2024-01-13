В Башкирии вдвое увеличили объем выделяемых субсидий на модернизацию ветстанций

— Регион традиционно экспортирует широкий ассортимент продукции, география поставок которой ежегодно увеличивается, — отметил заместитель премьер-министра правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — В 2023 году мы экспортировали продукции на 314 млн долларов в 44 страны. Для оперативной помощи предприятиям в прохождении сертификации по самым высоким стандартам активно модернизируем наши лаборатории. Благодаря новой господдержке планируем за три года модернизировать девять объектов и расширить возможности для наших предприятий.