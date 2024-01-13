В Башкирии вдвое увеличили объем выделяемых субсидий на модернизацию ветстанций

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Общая сумма субсидий составила 11,4 млн руб., это в два раза больше, чем в 2022 году. Мелеузовскому филиалу Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории было направлено 10,4 млн рублей. Около 1 млн рублей выделили Чишминской и Аургазинской районным ветстанциям.
Как отметили в минсельхозе Башкирии, благодаря господдержке ветеринарные лаборатории региона провели капитальный ремонт помещений, межлабораторные сличительные испытания, обучение сотрудников, закупили оборудование.
— Регион традиционно экспортирует широкий ассортимент продукции, география поставок которой ежегодно увеличивается, — отметил заместитель премьер-министра правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — В 2023 году мы экспортировали продукции на 314 млн долларов в 44 страны. Для оперативной помощи предприятиям в прохождении сертификации по самым высоким стандартам активно модернизируем наши лаборатории. Благодаря новой господдержке планируем за три года модернизировать девять объектов и расширить возможности для наших предприятий.
Субсидии ветеринарным лабораториям выделяют в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в РБ» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Средства идут на возмещение затрат на капремонт лабораторий, модернизацию и покупку оборудования, обучение сотрудников, проведение межлабораторных сличительных испытаний. Это позволяет лучше диагностировать инфекционные и паразитарные болезни животных и улучшит безопасность товаров.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на развитие экспорта товаров отечественного производства.