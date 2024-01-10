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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В Башкирии у 15-летнего школьника в штанах взорвалась сигнальная ракета

В Башкирии в школе произошел взрыв

10 января 2024, 07:04
Фото: 1MI

В Башкирии у 15-летнего школьника в штанах взорвалась сигнальная ракета

Об этом сообщает ИА «Башинформ».

По предварительным данным, инцидент произошел в школе села Кушнаренково. 15-летний школьник пронес с собой на уроки пусковое устройство для сигнальных ракет, переделанное под пистолет. Позднее он достал его из кармана, в результате чего устройство сработало — произошел взрыв. Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. В настоящее время проводится работа с подростком и его родителями, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Школа#Азамат Нухов
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