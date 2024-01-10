В Башкирии в школе произошел взрыв

По предварительным данным, инцидент произошел в школе села Кушнаренково. 15-летний школьник пронес с собой на уроки пусковое устройство для сигнальных ракет, переделанное под пистолет. Позднее он достал его из кармана, в результате чего устройство сработало — произошел взрыв. Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал.