Владимир Путин присвоил двум медикам из Башкирии звания заслуженных врачей РФ

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Согласно указу «О награждении государственными наградами Российской Федерации», который подписал президент России Владимир Путин, медики из Башкирии получили почетные звания.
Так, звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему БСМП Уфы Ринату Рахматуллину и завотделением кожвендиспансера Башкирии Азамату Юламанову.
Отметим, что согласно другому указу почетной грамотой президента РФ награждены мэр Стерлитамака Рустем Газизов, глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов, замминистра ЖКХ Башкирии Вилорий Угаров, глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов.