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Владимир Путин присвоил двум медикам из Башкирии звания заслуженных врачей РФ

Владимир Путин присвоил двум медикам из Башкирии звания заслуженных врачей РФ

4 января 2024, 11:41
Фото: 1MI
Медики из Башкирии получили почетные звания. Соответствующий документ за подписью Владимира Путина опубликовали на официальном сайте правовой информации республики.

Согласно указу «О награждении государственными наградами Российской Федерации», который подписал президент России Владимир Путин, медики из Башкирии получили почетные звания.

Так, звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему БСМП Уфы Ринату Рахматуллину и завотделением кожвендиспансера Башкирии Азамату Юламанову.

Отметим, что согласно другому указу почетной грамотой президента РФ награждены мэр Стерлитамака Рустем Газизов, глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов, замминистра ЖКХ Башкирии Вилорий Угаров, глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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