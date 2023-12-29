В «Акселераторе социальных проектов» обучились 80 предпринимателей из Башкирии

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Обучение было организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
— Акселератор направлен на качественное развитие социальных предприятий. Участники программы получили экспертную оценку, советы от бизнес-наставников и индивидуальные консультации. Полученные знания и опыт позволят повысить уровень социальных бизнес-проектов, реализуемых в регионе, — прокомментировал министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.
Обучение проводили федеральные и республиканские тренеры, эксперты-практики, доктора и кандидаты экономических наук. Кроме того, участники общались с коллегами, обменивались опытом и договаривались о сотрудничестве.
Генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ Элиана Саитова добавила, что материал, представленный в программе, касался всех аспектов ведения бизнеса, включая генерацию идеи, формирование команды, создание продукта, масштабирование бизнеса и получение государственной поддержки в форме грантов и субсидий. На защите проектов участники выступили перед жюри и получили практические советы по их улучшению и запуску.
— Мы прослушали очень много интересных и действительно перспективных проектов. Уверен, что наша программа станет для предпринимателей точкой роста, а знания, которые они получили, помогут им грамотно выстроить бизнес-процессы, — отметил генеральный директор Школы предпринимательства Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ Борис Сазонов.
Участники Акселератора получили сертификаты о прохождении обучения. Они будут учтены при подаче документов на получение грантов по социальному предпринимательству.