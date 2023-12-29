В «Акселераторе социальных проектов» обучились 80 предпринимателей из Башкирии

Участники программы защитили свои бизнес-проекты после двух месяцев обучения на интенсиве. В программе «Акселератор социальных проектов» приняли участие не только действующие социальные предприниматели, но и те, кто только планирует получить этот статус.

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