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В «Акселераторе социальных проектов» обучились 80 предпринимателей из Башкирии

29 декабря 2023, 06:34
Участники программы защитили свои бизнес-проекты после двух месяцев обучения на интенсиве. В программе «Акселератор социальных проектов» приняли участие не только действующие социальные предприниматели, но и те, кто только планирует получить этот статус.

Обучение было организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

— Акселератор направлен на качественное развитие социальных предприятий. Участники программы получили экспертную оценку, советы от бизнес-наставников и индивидуальные консультации. Полученные знания и опыт позволят повысить уровень социальных бизнес-проектов, реализуемых в регионе, — прокомментировал министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

Обучение проводили федеральные и республиканские тренеры, эксперты-практики, доктора и кандидаты экономических наук. Кроме того, участники общались с коллегами, обменивались опытом и договаривались о сотрудничестве.

Генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ Элиана Саитова добавила, что материал, представленный в программе, касался всех аспектов ведения бизнеса, включая генерацию идеи, формирование команды, создание продукта, масштабирование бизнеса и получение государственной поддержки в форме грантов и субсидий. На защите проектов участники выступили перед жюри и получили практические советы по их улучшению и запуску.

— Мы прослушали очень много интересных и действительно перспективных проектов. Уверен, что наша программа станет для предпринимателей точкой роста, а знания, которые они получили, помогут им грамотно выстроить бизнес-процессы, — отметил генеральный директор Школы предпринимательства Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ Борис Сазонов.

Участники Акселератора получили сертификаты о прохождении обучения. Они будут учтены при подаче документов на получение грантов по социальному предпринимательству.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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